Estas son las actrices en carrera para interpretar a Batgirl en la nueva película de HBO Max

El próximo mes de agosto una nueva versión live-action de Barbara Gordon hará su debut en el marco de la tercera temporada de la serie Titans, pero aunque esta interpretación del personaje se presentará de la mano de la llegada del programa a HBO Max, el streaming actualmente está buscando a otra actriz para dar vida a “Babs” con miras a su nueva película enfocada en Batgirl.

Como recordarán, este proyecto será dirigido por Bilall Fallah y Adil El Arbi (Bad Boys for Life) en base a un guión realizado por Christina Hodson (The Flash, Birds of Prey).

Si bien todavía no está claro qué implicará esta historia, durante esta semana se reveló que Warner Bros comenzó las pruebas para el papel de la heroína principal.

Concretamente, de acuerdo al portal Deadline, el estudio está realizando pruebas para el papel y aunque aún no hay nada cerrado ya habrían algunos nombres que estarían en carrera para dar vida a Barbara Gordon en esta nueva cinta.

Por lo tanto, aunque todavía nada es definitivo, las actrices contempladas hasta ahora para interpretar a Batgirl en la nueva película incluirían a:

Haley Lu Richardson (Five Feet Apart)

Leslie Grace (In the Heights)

Isabella Merced (Dora and the Lost City of Gold)

Zoey Deutch (Zombieland: Double Tap)

De acuerdo a un reporte paralelo de The Wrap, “Haley Lu Richardson y Leslie Grace son las dos contendientes principales” en estos momentos. No obstante, Deadline sostiene que Richardson “podría haberse retirado antes del proceso de prueba”.

La película de Batgirl lleva varios años en desarrollo e incluso estuvo en manos de Joss Whedon durante un momento. Así, después de pasar un buen tiempo en suspenso, recientemente el proyecto comenzó a tomar impulso junto a los planes para un estreno directo en HBO Max.