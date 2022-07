Este es el tráiler de Suzume no Tojimari, la nueva película de Makoto Shinkai

Durante esta semana se reveló un nuevo adelanto de Suzume no Tojimari, la esperada nueva película de Makoto Shinkai, el director de producciones como Your Name (2016) y Weathering With You (2019).

Suzume no Tojimari girará en torno a la historia de una adolescente de 17 años llamada Suzume y la misión que deberá emprender para cerrar una serie de misteriosas puertas que se comenzaron a abrir a lo largo de Japón causando graves desastres.

De acuerdo a Shinkai (vía Anime News Network), con esa premisa Suzume no Tojimari no solo será una película sobre el crecimiento de su protagonista, sino que también será una historia de viajes y sobre cerrar puertas.

“El viaje de Suzume, de 17 años, comienza en un pueblo tranquilo de Kyushu cuando se encuentra con un joven que le dice: ‘Estoy buscando una puerta’. Lo que Suzume encuentra es una sola puerta desgastada que se yergue en medio de las ruinas como si estuviera protegida de cualquier catástrofe que se produjera. Aparentemente hipnotizada por su poder, Suzume alcanza la perilla...Las puertas comienzan a abrirse una tras otra en todo Japón, desatando la destrucción sobre cualquiera que esté cerca. Suzume debe cerrar estos portales para evitar más desastres”, dice la sinopsis de la película.

Puedes ver el tráiler de Suzume no Tojimari aquí:

Suzume no Tojimari se estrenará el 11 de noviembre de 2022 en Japón y se espera que durante 2023 se presente en el resto del mundo gracias a la distribución que estará en manos de Crunchyroll, Sony Pictures Entertainment y Wild Bunch International.