Esto es lo que tienen que saber para la recta final de The Flash que arranca esta semana

Esta semana comenzará a emitirse en Estados Unidos la recta final de The Flash, la segunda serie del Arrowverso que arrancó en 20214 y ahora tendrá la misión de cerrar ese universo televisivo de historias de superhéroes.

El noveno ciclo de The Flash contará solo con trece episodios y su arco final estará compuesto de cuatro capítulos denominados “A New World, Part One”, “A New World, Part Two”, “A New World, Part Three” y “A New World, Part Four”.

Esos episodios comenzarán a emitirse con “A New World, Part One” este 3 de mayo en Estados Unidos y tendrán como hilo conductor a la desaparición de Barry Allen. En ese sentido, mientras el velocista intentará volver a casa, su equipo lo buscará frenéticamente mientras se prepara para otros desafíos.

Y, como era de esperar, a lo largo de la saga de “A New World” The Flash contará con varios invitados especiales que abarcarán desde el retorno de Matt Letscher como Eobard Thawne/Reverse-Flash y la reaparición de Rick Cosnett, hasta más de como Jessica Parker Kennedy Nora West-Allen/XS.

Obviamente a estas alturas los spoilers son un tema sensible para los fanáticos de The Flash, pero si quieren más detalles a continuación les dejamos las sinopsis de las primeras tres partes de “A New World”.

A New World, Part One: “VIVE EL MOMENTO: Cuando Iris (Candice Patton) recibe la noticia de un hito en su carrera, Barry (Grant Gustin) de repente no aparece por ningún lado. Al intentar volver a casa, Barry se encuentra con muchos rostros familiares. Khione (Danielle Panabaker) continúa descubriendo sus poderes y Chester (Brandon McKnight) trabaja en un traje para Allegra (Kayla Compton). Eric Wallace dirigió el episodio escrito por Eric Wallace y Thomas Pound.

A New World, Part Two: “CREE EN LO IMPOSIBLE: Iris (Candice Patton) está alarmada por la desaparición de Barry (Grant Gustin) y Cecile (Danielle Nicolet) le asegura que todo estará bien, pero ¿lo sabe con certeza? El Equipo Flash se ve afectado por una sustancia misteriosa y Khione (Danielle Panabaker) desarrolla una mejor comprensión de lo que puede y no puede controlar. Kayla Compton dirigió el episodio con una historia de Lauren Fields y guión de Kristen Kim”.

A New World, Part Three: “LO EXTRAORDINARIO: Team Flash trabaja en conjunto para descubrir cómo proteger a Barry (Grant Gustin), todo mientras tienen mucho cuidado en quién confían. Cecile (Danielle Nicolet) se muestra escéptica sobre el plan después de un intento fallido. La confianza de Khione (Danielle Panabaker) en Chester (Brandon McKnight) le permite convencer a Cecile de intentarlo una vez más. Stefan Pleszczynski dirigió el episodio escrito por Jonathan Butler y Sarah Tarkoff”.

A New World, Part Four fue dirigido por Vanessa Parise en base a un guión de Eric Wallace con Sam Chalsen y aunque aún no se ha revelado su sinopsis, su elenco incluiría a Rick Cosnett, Tom Cavanagh como Eobard Thawne/Reverse-Flash, Teddy Sears como Hunter Zolomon/Zoom, Jessica Parker Kennedy como Nora West-Allen/XS y John Wesley Shipp como Jay Garrick, entre otros.

Además también es prudente recordar que fotos del set tantearon cuál sería el papel de Rick Cosnett en estos capítulos.

Está previsto que el episodio final de The Flash se estrene el 24 de mayo en Estados Unidos.

