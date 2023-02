Un villano que ha inspirado teorías por años finalmente aparecerá en The Flash

[En esta nota encontrarán spoilers sobre la última temporada y el último episodio de The Flash]

Parece que hasta el último minuto la serie de The Flash será blanco de filtraciones y es que en el contexto del rodaje del capítulo final se reveló la aparición de un sorpresivo personaje en el noveno ciclo de la serie.

Si siguen The Flash desde la primera temporada probablemente más de alguna vez han visto videos o han leído teorías sobre cómo el programa podría introducir a Malcolm Thawne/ Cobalt Blue, un villano del velocista escarlata en los cómics que en realidad es el hermano gemelo perdido de Barry Allen.

Bueno, aunque en los cómics Cobalt Blue tiene una historia digna de una telenovela, por un largo tiempo algunos fanáticos han especulado que la serie podría introducirlo como Eddie Thawne, el personaje encarnado por el actor Rick Cosnett que como ancestro de Eboard Thawne /Reverse Flash se sacrificó en la primera temporada de la serie para frenar a esa villano.

Pero aunque por años The Flash no tomó en cuenta esa teoría y solo contó con Eddie en apariciones esporádicas, ahora las fotos del set captadas por el blog Canadagraphs no solo anticipan que Cobalt Blue finalmente aparecería en el Arrowverso sino que también sería encarnado por Rick Cosnett.

El contexto de la escena no está claro, pero aparentemente Cobalt Blue no será un aliado de Barry Allen y compañía porque figura junto a otros villanos como Zoom, Godspeed y Savitar.

Aún no sabemos cuál será la historia de fondo de Cobbalt Blue en The Flash, pero es probable que siguiendo su tradición, la serie cambie algunos elementos del relato base de los cómics. Pero, pase lo que pase, esto sin duda es algo más para esperar en la despedida de la serie que terminará este 2023 tras nueve años y nueve temporadas al aire.