Estos serán los atuendos que lucirán algunos X-Men en la Hellfire Gala, el nuevo evento en los cómics de los mutantes

Durante el próximo mes de junio un nuevo evento se tomará a los cómics de los X-Men. Se trata de la “Hellfire Gala”, una especie de fiesta para mutantes que Marvel Comics usará como excusa para presentar a la nueva formación de los X-Men.

Pero aunque la promesa de una nueva era para los mutantes y la presentación de una nueva formación del icónico equipo podrían ser suficiente para convencer a algunos fanáticos de revisar lo que pasará en las páginas de títulos como X-Men, Excalibur y Hellions, Marvel Comics quiso ir un poco más allá y reveló que algunos personajes lucirán nuevos trajes en el marco de este evento.

Estos trajes aparentemente serán algo pasajero y simplemente buscarán sacar provecho de que la Hellfire Gala está inspirada en la Met Gala, un evento anual del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York donde los famosos aparecen con extravagantes trajes.

Con ese propósito, Marvel reclutó a Russell Dauterman (War of the Realms) para diseñar algunos atuendos nuevos para ciertos personajes y los resultados sin duda son llamativos. Solo miren a Rachel Summers.

Dauterman tiene explicaciones detalladas para cada uno de esos trajes, pero en general el artista dice su idea era realizar atuendos de alta costura pero al nivel de los mutantes.

“Mi pensamiento general fue que la estética de gala debería ser con disfraces de X-Men de alta costura (ropa mutante), no ropa humana de alta costura”, dijo Dauterman a EW. “Así que miré muchas referencias de moda, pero traté de pensar ‘¿Cuál sería la versión del traje X de esto?’ Los looks hacen referencia y se inspiran en la alta costura de Alexander McQueen, Iris van Herpen, Balmain, Moschino, Givenchy, Versace, Gaultier, Gucci y más. También me basé en el vestuario pasado de los personajes”.

La trama de la “Hellfire Gala” arrancará en junio y se extenderá por las series regulares de X-Men, Excalibur, X-Force, Cable, Marauders, Wolverine, Children of the Atom, X-Corp, Way of X, New Mutants y Hellions. Todo además del nuevo Planet-Size X-Men que será escrito por Gerry Duggan (Savage Avengers) y dibujado por Pepe Larraz (House of X).