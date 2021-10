Estos son los actores, directores y creadores que participarán en el DC FanDome 2021

Ya han pasado varias semanas desde que DC dio a conocer sus planes para la edición 2021 de DC FanDome, pero aunque eso ya pintó un panorama sobre lo que ofrecerá la próxima edición del evento virtual de la compañía, esta lunes la empresa tras Batman y Superman quiso ir un poco más allá y compartió un video detallando a los actores, directores y creadores que que participarán en el evento.

El video es bastante breve, por lo que antes de dejarlo con ustedes cabe destacar que por el lado de las películas se confirmó la participación del director Matt Reeves, Robert Pattinson (Batman), Zoë Kravitz (Catwoman) en representación de The Batman; Ezra Miller (Barry Allen) por parte de The Flash; Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta) y Jason Momoa (Aquaman) por parte de Aquaman and the Lost Kingdom, Leslie Grace (Barbara Gordon) y los directores Bilall Fallah y Adil El Arbi por parte de la película de Batgirl. Y Dwayne Johnson (Black Adam), Aldis Hodge (Hawkman), Pierce Brosnan (Dr. Fate), Noah Centineo (Atom Smasher) y Quintessa Swindell (Cyclone) en representación de Black Adam.

Además Zachary Levi (Shazam) participará en representación de Shazam! Fury of the Gods y la película de Blue Beetle incluirá a su director, Angel Manuel Soto, el guionista Gareth Dunnet-Alcocer y el actor Xolo Maridueña (Blue Beetle). Todo mientras la guionista Christina Hodson aparecerá en calidad de escritora de Birds of Prey, The Flash y la película de Batgirl.

Y por el lado de las series Ava DuVernay participará como productora del programa de DMZ y la serie de Naomi. De hecho, la protagonista de esa nueva apuesta para The CW, Kaci Walfall, también será parte del evento. Y mientras series como The Flash, Superman and Lois, Sweet Tooth y Doom Patrol dirán presente de la mano de algunos de sus protagonistas, Melissa Benoist encabezará a la mayoría del elenco de personajes regulares de Supergirl en una despedida de la serie; el guionista Denys Cowan participará por parte de Young Justice; y Bruce Timm y J.J. Abrams probablemente aparecerán en el evento con actualizaciones de la nueva serie animada Batman: Caped Crusader.

En cuanto a los cómics Jim Lee, Reggie Hudlin, Todd McFarlane, Jeffrey Brown, Scott Snyder y John Ridley formarán parte del evento. Y, finalmente, sobre los videojuegos se confirmó que Ed Boon será parte de esta cita y también participará Sefton Hill, el director de Suicide Squad: Kill the Justice League, además de Patrick Redding y Ann Lemay del equipo creativo de Gotham Knights.

Para conocer a todos los invitados confirmados para el DC FanDome 2021, pueden ver el siguiente video:

Si quieren recordar qué ofrecerá la edición 2021 de DC FanDome pueden revisar este enlace y cabe recordar que este evento online gratuito se desarrollará el próximo 16 de octubre.