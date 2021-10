Estos son los horarios y plataformas para ver el DC FanDome 2021

Ya no queda nada para el desarrollo de la nueva edición del DC FanDome, pero aunque la compañía detrás de Batman y Superman ya dio rienda suelta a la promoción de su nuevo evento virtual, aún pueden quedar algunas dudas de cara a esta cita.

Así, para que no te pierdas nada durante este sábado, a continuación repasaremos algunas de las bases que tienes que tener en cuenta para ver el DC FanDome 2021.

¿A qué hora comenzará el DC FanDome 2021?

La nueva edición del DC FanDome se desarrollará este sábado 16 de octubre a partir de las 10:00 am Hora del Pacífico y, de acuerdo al anuncio oficial de DC, se extenderá por 4 horas.

Por supuesto, como la hora mencionada corresponde solo a una zona horaria, estas son las horas de inicio que tienen que considerar de acuerdo a su país:

Chile (continental) - 2:00 pm del 16 de octubre

Argentina - 2:00 pm del 16 de octubre

Perú - 12:00 pm del 16 de octubre

México (CDMX)- 12:00 pm del 16 de octubre

Uruguay - 2:00 pm del 16 de octubre

España - 19:00 pm del 16 de octubre

¿Qué debo hacer para ver el DC FanDome 2021?

El DC FanDome es un evento gratuito online, por lo que no tienes que comprar una entrada ni nada por el estilo y solo tienes que tener conexión a internet e ingresar a una de las plataformas que detallaremos más adelante para ver la transmisión a partir del horario indicado para tu país.

Esta cita estará disponible en inglés con subtítulos en varios idiomas, incluyendo al español latinoamericano. Todo mientras su disponibilidad será mundial.

¿Dónde puedo ver el DC FanDome 2021?

Al igual que la primera edición del evento que se desarrolló en 2020, hay varias opciones para seguir a la nueva transmisión del DC FanDome.

En primer lugar pueden ingresar al sitio web DCFanDome.com y allí les pedirán un registro, pero no se preocupen, no hay que pagar nada para ver el evento.

Pero si no quieren ingresar a esa plataforma, también pueden seguir el DC Fandome en vivo a través del canal de YouTube de DC disponible en este enlace.

O pueden ver todos los anuncios del evento desde el perfil de DC en Twitch y que pueden encontrar en este enlace.

Tengan en cuenta que no hay una app para el DC FanDome y que, si quieren seguirlo por su sitio web, tendrán que hacerlo desde el navegador en sus computadores, tablets o smartphones.

DC FanDome en Twitch

Si por alguna razón no pueden seguir el evento durante este sábado, DC promete que partes del DC FanDome 2021 estarán disponibles en su sitio web hasta el 31 de octubre. Todo mientras desde Mouse también realizaremos una cobertura del evento que promete presentar novedades como un nuevo tráiler de The Batman, el primer vistazo a la película de Black Adam, una sorpresa de la cinta de The Flash, adelantos de varias series y detalles de los nuevos cómics y videojuegos de DC, entre otras novedades.