Ethan Hawke apuntó a Oscar Isaac como una de las principales razones para sumarse a la serie de Moon Knight

Actualmente Marvel Studios está enfocado en los últimos episodios de WandaVision y el estreno de The Falcon and the Winter Soldier, pero eso no significa que la compañía no está trabajando en otras producciones para el streaming de Disney.

A mediados de enero les contamos que Ethan Hawke se había sumado a la serie de Moon Knight como el villano principal de la historia que será protagonizada por Oscar Isaac. Por ahora no está claro a qué personaje interpretará Hawke, pero en una reciente entrevista el actor explicó por qué decidió sumarse a este proyecto.

En conversación con The Ringer, Hawke planteó que decidió participar en Moon Knight debido al presente de su carrera.

“Bueno, es donde estoy como actor”, dijo Hawke. “Para ser honesto, me encanta el hecho de que Moon Knight es una historia menos conocida y permite más libertad creativa. El director es Mohammed Diab y es un tipo brillante”.

Hawke agregó que ya había conversado con Diab sobre otro proyecto, sin embargo, Oscar Isaac habría sido lo más llamativo de la serie para él.

“Para mí, mucho es Oscar, para ser honesto contigo”, dijo Hawke. “Me parece un jugador muy emocionante en mi campo. Me gusta lo que está haciendo con su vida. Me recuerda a los actores a los que admiraba cuando llegué por primera vez a Nueva York. Oscar es más joven que yo y me gusta la forma en que se comporta, y me gusta su forma de pensar. Y, en general, suceden cosas buenas cuando estás en una habitación con personas que te gusta como piensan ¿no?”

La serie Moon Knight está siendo desarrollada por Jeremy Slater (The Umbrella Academy) y sus episodios serán dirigidos Mohamed Diab (Cairo 678), Justin Benson y Aaron Moorhead (The Endless).