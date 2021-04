Evangelion 3.0+1.0 supera los 75 millones de dólares recaudados a menos de dos meses de su estreno

A pesar de los retrasos Evangelion 3.0+1.0 se ha convertido en todo un éxito en su estrenó en Japón, y según fue dado a conocer recientemente el filme que pone un fin a Rebuild of Evangelion, ha logrado recaudar más de 8.000 millones de yenes a menos de dos meses de su estreno.

A este 25 de abril, el filme que ya lleva 49 días en cartelera ha logrado recaudar un total de 8.277.420.000 yenes, es decir alrededor de 75,6 millones de dólares (53.972 millones en pesos chilenos) y ha vendido un total de 5.396.230 entradas.

Con esto el filme se ubica a 233 millones de superar Shin Godzilla, filme estrenado en 2016, y que es hasta la fecha la película más exitosa que ha dirigido Hideaki Anno.

Cabe recordar que en menos de un mes el filme se convirtió en el más exitoso que ha tenido la franquicia, superando la recaudación de la tercera parte de la tetralogía, Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, la cual hasta el momento ostentaba el récord de ser la más exitosa de la franquicia.

Hay que recordar que esta tetralogía comenzó en 2007 con Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, y continuó en 2009 con Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo en 2012.