Evangelion: 3.0+1.0 es la película más taquillera de la franquicia

Finalmente, tras una larga espera en Japón se ha estrenado Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time, película que ya se ha convertido en la más taquillera que ha tenido la franquicia.

Es así, como a tan sólo tres semanas de su estreno la película que pone un fin a Rebuild of Evangelion ha vendido 3.961.480 entradas y recaudado 6.078.211.750 yenes (unos 55,49 millones de dólares).

Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time, superó de esta forma la recaudación de la tercera parte de la tetralogía, Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, la cual hasta el momento ostentaba el récord de ser la más exitosa de la franquicia.

Hay que recordar que esta tetralogía comenzó en 2007 con Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, y continuó en 2009 con Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo en 2012.