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    Carabineros detiene a sujeto que mantenía una orden de detención vigente por violación y superó los 1.500 días prófugo

    Fue capturado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Efectivos de la Sección de Búsqueda de Prófugos del Departamento SEBV de Carabineros en el desarrollo de diligencias investigativas, detuvo a un hombre de 49 años que mantenía dos órdenes de detención vigentes, una de ellas por un delito de violación, y estaba prófugo hace cuatro años.

    La primera de correspondía al delito de amenazas, la que fue emanada por el 11° Juzgado de Garantía de Santiago el 29 de marzo de 2022.

    La segunda, por violación, fue emanada por el Juzgado de Garantía de Puerto Varas el 28 de diciembre de 2023, en una causa en la que había una investigación en curso.

    Tras diversas acciones de búsqueda y rastreo desarrolladas por personal especializado de distintas comunas de la Región Metropolitana, se logró dar con el sujeto en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

    Al momento de su captura, el sujeto había completado 1.542 días prófugo.

    El individuo mantiene antecedentes policiales asociados a diversos delitos.

    Este jueves pasará a control de detención.

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