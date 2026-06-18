El dólar sigue al alza por efecto de las señales de la Fed

El valor del dólar en Chile el 18 de julio de 2026

El dólar sigue dejando atrás el optimismo por el anuncio de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y cede ante las recientes señales de la Reserva Federal (Fed), donde se espera un alza de las tasas de interés para este año.

Así, el dólar subía $3,70 respecto al cierre de este miércoles y llegaba a un valor de $894,70 la unidad. De seguir así, la divisa anotaría dos jornadas consecutivas al alza.

“El movimiento responde principalmente al fortalecimiento global de la divisa estadounidense, luego de que la Reserva Federal mantuviera las tasas de interés sin cambios, pero adoptara un tono más restrictivo al aumentar sus proyecciones de inflación y mostrar un mayor respaldo interno a posibles alzas de tasas durante este año”, resaltó Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.

Ante este contexto, el índice del dólar, que mide la divisa frente a sus pares más importantes, subía 0,61% a 100,71 puntos.

Por su parte, el cobre, uno de los principales soportes del peso chileno, subía 0,51% a US$6,41 la libra en Comex.

“Su apoyo al peso es limitado. El metal sigue presionado por el aumento de oferta tras la reanudación de exportaciones desde la mina Oyu Tolgoi en Mongolia y por el temor a que tasas más altas en Estados Unidos enfríen la actividad global y la demanda por metales industriales”, dijo Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.