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    Petróleo está cerca de su nivel previo a la guerra mientras bajan proyecciones de los grandes bancos para el precio del barril

    El acuerdo de paz firmado por Estados Unidos e Irán contempla la apertura del estratégico Estrecho de Ormuz, por donde pasaba hasta un quinto de crudo mundial antes del conflicto.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Morgan Stanley y Goldman Sachs ajustaron sus perspectivas para el precio. Richard Carson

    Los precios internacionales del petróleo continúan en caída libre y se acercan a pasos agigantados hacia el nivel mostraban el 27 de febrero pasado, justo el día antes de la invasión conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán, conflicto que parece haber llegado a su fin tras la firma de entendimiento entre Washington y Teherán.

    Preliminarmente, el acuerdo contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, la cual está prevista para mañana viernes. El texto de 14 puntos, mediado por Pakistán con apoyo de Qatar, incluye un alto al fuego, el levantamiento del bloqueo naval y el compromiso iraní de no fabricar armas nucleares.

    En ese marzo, el crudo Brent del Mar del norte que se cotiza en Londres anota una caída de 0,53% hasta los US$ 78,26, mientras que el barril WTI que se transa en Nueva York y sirve de referencia para Chile retrocede 0,58% hasta los US$ 78,20.

    Ambos referenciales están a menos de US$ 5 del precio observado antes del estallido de la guerra.

    En tal contexto, las proyecciones para el precio empiezan a ajustarse, no sin antes enfrentar un periodo de volatilidad mientras se empieza a normalizar la oferta de crudo tras la reapertura del Estrecho de Ormuz, por donde transitaba hasta un cuarto del petróleo mundial previo al conflicto.

    Acuerdo de paz contempla apertura del Estrecho de Ormuz. -

    De acuerdo a CNBC, restablecer la oferta física suficiente en el mercado para mantener los precios estables por debajo de los 80 dólares podría llevar semanas, y en algunos casos meses, según han declarado analistas de mercado a CNBC.

    Los operadores, las autoridades portuarias y las compañías energéticas de todo el Golfo permanecen a la expectativa, con cuestiones logísticas y de seguridad clave aún sin resolver.

    “El escenario más probable es una reanudación gradual, con algún tipo de mecanismo de gestión del tráfico que involucre a Irán y Omán”, dijo Adam Sharpe, vicepresidente editorial de Lloyd’s List Intelligence, a CNBC.

    “Pero las cuestiones sin resolver son importantes: si los buques necesitan permiso previo, si Irán impondrá tasas por el servicio, si se aceptan escoltas navales extranjeras y si las minas u otros riesgos residuales requieren un proceso de autorización.”

    Ajustes a la baja

    Con todo, el fin del conflicto ha empezado a sincerar las proyecciones para el precio, al menos entre los grandes bancos. Goldman Sachs, por ejemplo, recortó el cálculo para el crudo Brent a US$ 80 de cara al cuarto trimestre del ejercicio, desde la previsión anterior de US$ 90.

    Goldman Sachs y Morgan Stanley ajustaron sus perspectivas para el precio del petróleo. Brendan McDermid

    Y para 2027, la estimación baja desde US$ 80 a US$ 75.

    Morgan Stanley, en tanto, recortó su proyección del Brent para el tercer trimestre desde US$ 100 a US$ 90, mientras que sus estimaciones para el cuarto trimestre bajan de US$ 95 a US$ 80.

    Inundación de crudo

    El telón de fondo de estas previsiones son las advertencias de la Agencia Internacional de Energía (AIE) que, en su Informe del Mercado del Petróleo de junio, dijo que 2027 podría traer un excedente de oferta sin precedentes recientes.

    Para el organismo, la producción mundial rebotará con fuerza al tiempo que la demanda apenas recuperará terreno.

    AIE anticipa una inundación de petróleo. Vasily Fedosenko

    Mientras 2026 cerrará como un año de contracción severa en la producción global, el panorama para el año siguiente es radicalmente distinto.

    Según el organismo con sede en París, “el suministro global caerá en 3,9 millones de barriles diarios (mb/d) hasta los 102,4 mb/d en 2026, antes de rebotar en 8 mb/d hasta los 110,3 mb/d en 2027”.

    Una inyección de oferta de esa magnitud en menos de 12 meses marcaría uno de los repuntes productivos más veloces de la historia reciente del crudo, consigna el organismo en su reporte.

    Más sobre:PetróleoGuerra Medio OrienteCrudo

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