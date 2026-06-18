Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming
Las selecciones del Grupo B juegan este jueves por la segunda fecha del Mundial.
Este jueves arranca la segunda fecha del Mundial de Fútbol 2026 y Suiza se mide contra Bosnia y Herzegovina por el Grupo B.
Los primeros vienen de empatar a 1 con Qatar en el debut, mismo resultado del segundo conjunto contra Canadá.
Cuándo juega Suiza vs. Bosnia y Herzegovina
El partido de Suiza contra Bosnia y Herzegovina es este jueves 18 de junio a las 15:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Los Angeles de Estados Unidos.
Dónde ver a Suiza vs. Bosnia y Herzegovina
El partido de Suiza contra Bosnia y Herzegovina se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.
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