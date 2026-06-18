Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming. Foto referencial de archivo Ines Lučić / Bosnia National Football Team

Este jueves arranca la segunda fecha del Mundial de Fútbol 2026 y Suiza se mide contra Bosnia y Herzegovina por el Grupo B.

Los primeros vienen de empatar a 1 con Qatar en el debut, mismo resultado del segundo conjunto contra Canadá.

Cuándo juega Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

El partido de Suiza contra Bosnia y Herzegovina es este jueves 18 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Los Angeles de Estados Unidos.

Dónde ver a Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

El partido de Suiza contra Bosnia y Herzegovina se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.