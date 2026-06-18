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    Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming

    Las selecciones del Grupo B juegan este jueves por la segunda fecha del Mundial.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming. Foto referencial de archivo Ines Lučić / Bosnia National Football Team

    Este jueves arranca la segunda fecha del Mundial de Fútbol 2026 y Suiza se mide contra Bosnia y Herzegovina por el Grupo B.

    Los primeros vienen de empatar a 1 con Qatar en el debut, mismo resultado del segundo conjunto contra Canadá.

    Cuándo juega Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

    El partido de Suiza contra Bosnia y Herzegovina es este jueves 18 de junio a las 15:00 horas de Chile.

    Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Los Angeles de Estados Unidos.

    Dónde ver a Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

    El partido de Suiza contra Bosnia y Herzegovina se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Mundial de FútbolMundial de Fútbol 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Partidos hoyMundial hoyPartidos Mundial 2026 hoyQuién juega hoySuizaBosniaBosnia y HerzegovinaSuiza - BosniaSuiza - Bosnia y HerzegovinaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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