Una Odisea contemporánea en clave ciencia ficción llega al Teatro Camilo Henríquez

¿Qué ocurre cuando finalmente regresamos a casa y ya no somos capaces de reconocerla?

Un astronauta vuelve a la Tierra después de una larga expedición a Marte. La misión ha terminado, el viaje parece haber concluido y el hogar lo espera al otro lado del universo. Sin embargo, al volver, descubre que algo no encaja. Las personas, los espacios y los recuerdos le resultan familiares, pero también extrañamente ajenos. Como si habitara una réplica imperfecta de la realidad.

Esa inquietante sensación de desorientación atraviesa Experiencias a través del Universo (+14 años, 50 min), la nueva obra escrita por Carla Zúñiga y dirigida por Manuel Morgado, que se estrenará el próximo 25 de junio en el Teatro Camilo Henríquez, la sala del Círculo de Periodistas con 70 años de historia dedicada al teatro chileno de vanguardia.

El montaje marca un nuevo encuentro creativo entre Zúñiga y Morgado, quienes durante los últimos años han desarrollado una sostenida y exitosa colaboración artística en obras como Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual (2018), El terror de vivir en un país como este (2022) y Un montón de brujas volando por el cielo (2022). En esta ocasión, ambos vuelven a reunirse para explorar, desde la ciencia ficción, preguntas sobre la identidad, la memoria y la necesidad humana de encontrar un lugar al cual pertenecer.

La pieza propone una singular relectura contemporánea de La Odisea, el poema épico de Homero del siglo VIII a.d.C. Aquí, el conocido Ulises ya no es un héroe que atraviesa mares para volver a Ítaca, sino un astronauta que regresa de una expedición a Marte, siendo incapaz de distinguir entre la realidad y la ilusión. “Aquí el problema no es la distancia física. Nuestro Ulises logra retornar de Marte, pero no sabe si realmente regresó. La pregunta deja de ser cómo volver a casa y pasa a ser cómo reconocerla”, explica Morgado.

Interpretada por Héctor Morales y Guilherme Sepúlveda, la obra sigue el encuentro entre dos hermanos marcados por la pérdida, la soledad y la necesidad de aferrarse a una realidad que parece desmoronarse. Mientras Ulises (Sepúlveda) intenta comprender qué es verdadero, Alejandro (Morales) lucha por devolverlo a la vida cotidiana.

Aunque transcurre entre Marte y la Tierra, Experiencias a través del Universo aborda experiencias profundamente humanas: el duelo, la fragilidad de los recuerdos, el miedo a la locura y la sensación de extrañamiento que atraviesa a quienes regresan de una crisis transformados para siempre. Al propio Morgado la experiencia le es cercana, luego de que en marzo 2023 contrajera un virus respiratorio que lo mantuvo 10 días en coma inducido y conectado a respiración mecánica. “Cuando volví a la realidad sufrí de sueños lúcidos, alucinaciones y me costó darme cuenta que todo eso no había ocurrido, al igual que reconocer nuevamente los espacios y a las personas”, relata.

Sin embargo, para llevar esta historia y sus sensaciones a escena, el director prefirió recurrir a la ciencia ficción como un vehículo ideal para explorar preguntas que sean universales y a la vez extraordinarias. “La ciencia ficción me permite llevar a los personajes a situaciones al límite. No me interesa como una vía de escape del presente, sino como una forma de observar mejor este presente”, señala.

El director sostiene que vivimos en una época marcada por la incertidumbre, donde las transformaciones tecnológicas, la inteligencia artificial, las crisis ambientales y los conflictos globales han vuelto difusa la frontera entre realidad y ficción. “Muchas veces la realidad parece más extraña que la propia ficción. Creo que vivimos ya en una ciencia ficción”, agrega. También se inspira en la hauntología del filósofo británico Mark Fisher, en la que el presente está “embrujado” no por espíritus tradicionales, sino por futuros utópicos y alternativas sociales que fueron prometidas, pero nunca llegaron a materializarse debido al fatalismo del capitalismo moderno. “Vivimos en la nostalgia de algo que nunca existió”, dice Morgado.

Ese cruce entre lo real y lo imaginario también se expresa en el universo visual y conceptual de la obra, imágenes influenciadas por fenómenos culturales contemporáneos como la estética Dreamcore y los Backrooms atraviesan la propuesta escénica. “Lo inquietante de estas estéticas no es que sean monstruosas, sino que parecen espacios familiares donde ya estuvimos. Eso es exactamente lo que siente Ulises cuando regresa: la Tierra se convierte en un Backroom para él”, explica el director.

La puesta en escena apuesta por una propuesta visual despojada, centrada en la actuación y en la construcción de atmósferas a través del diseño sonoro, la iluminación y un dispositivo escénico basado en reflejos, espejos y distorsiones visuales que acompañan la fractura perceptiva del protagonista. “La obra no se trata solo de Marte. Se trata de personas intentando encontrar un lugar en el mundo o sentir que realmente habitan un hogar”, concluye Morgado.

➔ Coordenadas: Del 25 de junio al 04 de julio en el Teatro Camilo Henríquez – Amunátegui #31, Santiago (Metro La Moneda) Jueves a Sábado, a las 19:30 horas, función especial matiné Sábado, a las 16:00 horas.

➔ Entradas: A la venta en boleterías del teatro (1 hora antes de la función) y por sistema Ticketplus.cl

➔ Valores de las entradas: $12.000 - Platea Alta $10.000, estudiantes de teatro, danza, periodismo: $3.500 - adultos mayores: 3.000 - estudiantes general $5.000 - personas con movilidad reducida: 7.000. La función Matiné tendrá un valor general de $6.000.