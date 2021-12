Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time fue la película con mayor recaudación en Japón durante este 2021

Mientras en países como Estados Unidos el éxito de taquilla indiscutido de este año es Spider-Man: No Way Home, en Japón aquel título quedaría en manos de otra reconocida franquicia.

Después de todo, mientras Spider-Man: No Way Home no llegará a Japón hasta enero de 2022, las cifras de taquilla consideradas hasta el pasado 12 de diciembre indican que Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time fue la película con mayor recaudación en ese país durante este 2021.

Según recoge Anime News Network, la última entrega del Rebuild of Evangelion recaudó más de $89 millones de dólares en Japón tras su estreno a inicios de este año, una cifra que no solo bastó para que superara a otras cintas japonesas como Detective Conan: The Scarlet Bullet y Belle, sino que también posicionó a lo nuevo de Hideaki Anno por sobre estrenos internacionales como Rápido y Furioso 9 y No Time To Die.

Por supuesto, en Japón al igual que en el resto del mundo las cifras de recaudación en cines siguen afectadas por la pandemia, pero con esa consideración, estas son las películas japonesas que más recaudaron en ese país durante 2021.

Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time - $89.5 millones de dólares Detective Conan: The Scarlet Bullet - $66.6 millones de dólares Belle - $56.9 millones de dólares Tokyo Revengers (live-action)- $38.9 millones de dólares Rurouni Kenshin Saishūshō The Final - $37.8 millones de dólares The Untold Tale of the Three Kingdoms - $35.1 millones de dólares ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories” - $35 millones de dólares We Made a Beautiful Bouquet -$33.2 millones de dólares Masquerade Night - $32.8 millones de dólares My Hero Academia - The Movie: World Heroes’ Mission - $29.3 millones de dólares

Y estas son las producciones internacionales que recaudaron más dinero en Japón este año: