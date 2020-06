Falcon and the Winter y Loki podrían retomar sus filmaciones en julio

Debido a la pandemia de COVID-19, Marvel Studios tuvo que suspender las filmaciones de sus nuevas series para el streaming Disney Plus.

En ese escenario, y pese a que la compañía aún no se pronuncia de manera oficial sobre el futuro de sus producciones, un nuevo rumor asegura que ya habrían planes para reanudar las filmaciones de Falcon and the Winter y Loki.

A través de su cuenta personal en Twitter Lizzie Hill, una escritora del portal Murphy’s Multiverse, contó que Marvel Studios pretendería retomar el trabajo en las series del dios del engaño y los amigos del Capitán América el próximo mes de julio.

“Todos estábamos emocionados por las noticias recientes de que Paul Bettany tuvo que cancelar una convención de julio debido a la filmación de WandaVision”, escribió Hill. “Me acabo de enterar de que también se espera que Loki y The Falcon and the Winter Soldier sigan filmando en julio. Esta es una nueva fuente para mí y debo mantenerla anónima, ¡pero le creo!”

Obviamente todo esto permanece en el terreno de los rumores y está lejos de ser algo confirmado.

Por otra parte, es preciso aclarar que este supuesto reporte se toma de un anuncio de la Tampa Bay Comic Convention, que un par de días atrás informó que Paul Bettany no podría asistir al evento programado para julio debido a compromisos con WandaVision.

El trabajo principal en WandaVision ya habría terminado y Bettany probablemente solo tendría pendientes las tradicionales refilmaciones. No obstante, las cosas son muy distintas en los casos de The Falcon and Winter Soldier y Loki.

The Falcon and Winter Soldier comenzó sus filmaciones en Atlanta, Estados Unidos, a principios de este año y justo cuando pretendía trasladar su producción a Praga en la República Checa todo tuvo que suspenderse por el coronavirus.

Por su parte, Loki partió su rodaje en Georgia, Estados Unidos, en enero y tuvo que detener sus filmaciones en marzo por la pandemia.

Actualmente The Falcon and Winter Soldier mantiene su debut fijado para agosto de este año mientras WandaVision pretende estrenarse en diciembre y Loki en 2021. Sin embrago, no está claro si estas fechas podrán mantenerse.