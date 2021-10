Fall Guys tomará algunas ideas de El Juego del Calamar

El Juego del Calamar se ha convertido en todo un éxito, al nivel de que los desarrolladores de Fall Guys han señalado en una reciente entrevista que podrían tomar algunas ideas de los juegos mostrados en el drama coreano.

El diseñador jefe de Mediatonic, Joe Walsh, en una entrevista con Techradar, señaló que en el desarrollo del juego se consideró hacer su propia versión de Red Light, Green Light, aunque nunca llegaron a desarrollar un prototipo.

Según detalla, el drama que está disponible en Netflix “se abre con Red Light Green Light, que es algo con lo que incursionamos. Aunque nunca llegamos a crear un prototipo, porque no logramos ver cómo funcionaría”, agregando que en “la vida real es muy difícil quedarse quieto, pero en un videojuego, simplemente sueltas el control. Entonces, en ese momento, estábamos como, ‘Nunca haremos Red Light, Green Light, no tiene sentido’. Pero ahora, viendo lo popular que es Squid Game, me encantaría que tuviéramos otra oportunidad para algo así y ver si podemos hacerlo en Fall Guys“.

Cabe mencionar que desde su lanzamiento en 2020, Fall Guys ha sumado una serie de nuevos niveles, a la vez que ha tenido una serie de colaboraciones con otros videojuegos como Godzilla y Among Us.