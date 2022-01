Fanáticos comenzaron una campaña para que Sam Raimi haga Spider-Man 4

[Esta nota contiene spoilers de Spider-Man: No Way Home]

Si bien las campañas impulsadas por fanáticos no son algo nuevo, durante los últimos años estos movimientos en redes sociales han adquirido una importante notoriedad de la mano de comentadas iniciativas como aquella dedicada al lanzamiento de la versión de Justice League de Zack Snyder.

Pero aunque no hay nada que asegure que los estudios tomarán en cuenta las campañas de los fanáticos, algunos seguidores de Spider-Man comenzaron cruzadas para que Sony concrete Spider-Man 4 y The Amazing Spider-Man 3.

A propósito del regreso de la versiones de Spider-Man interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield en el contexto de Spider-Man: No Way Home, algunos fanáticos quedaron con ganas de ver más de esas interpretaciones del arácnido y, mientras Marvel Studios y Sony ya tendrían planes para una cuarta cinta encabezada por Tom Holland, también hay quienes quieren ver otra entrega con Maguire o una tercera producción protagonizada por Garfield.

Así, durante esta semana comenzó la campaña en Twitter #MakeRaimiSpiderMan4 que, como pueden deducir en base a su nombre, pide que Sam Raimi haga otra película de Spider-Man tras su trabajo en la trilogía que se presentó entre 2002 y 2007.

Por supuesto, la idea de esta campaña también implica que Maguire regrese como Spidey, pero aunque durante un minuto habían planes para Spider-Man 4 e incluso durante los últimos años se han filtrado varios detalles al respecto, parece que por ahora una demanda respecto a la historia no estaría en las preocupaciones principales de los fans y solo anhelarían el regreso del actor y el director para comenzar.

En cuanto a The Amazing Spider-Man, la campaña #MakeTASM3 campaña básicamente pretende que Andrew Garfield tenga su propia trilogía como el treapamuros. Y, tomando una broma de No Way Home, hay quienes quieren que el Peter Parker de Garfield finalmente pelee con un extraterrestre.

Pero aunque el desempeño en taquilla de Spider-Man: No Way Home ha demostrado que existe un interés por las producciones de Spidey, por ahora no hay nada que indique que Sony podría realizar alguno de estos dos proyectos y por el momento otras apariciones de Garfield y Maguire como Spider-Man son solo sueños de los fanáticos.