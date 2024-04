Five Nights at Freddy’s 2 será una realidad y ya tiene ventana de estreno

Buenas noticias para todos los que disfrutaron desde la adaptación cinematográfica de Five Nights at Freddy’s y es que según anunció Blumhouse, la película tendrá una secuela.

Junto con el anuncio de la nueva entrega, algo esperable dado el éxito que tuvo la primera película, fue dada a conocer la ventana de estreno de la película, que llegará en otoño de 2025.

“Confirmamos por primera vez que habrá una secuela de Five Nights at Freddy’s, disponible en otoño de 2025″, señalaron desde la productora a través de Twitter.

Five Nights at Freddy’s se estrenó el pasado 26 de octubre y su sinopsis apunta que...

La película de Five Nights at Freddy’s contará la historia de Mike Schmidt (Hutcherson), un joven que tiene problemas financieros, por lo que decide tomar un trabajo como guardia de seguridad en un restaurante temático abandonado llamado Freddy Fazbear’s Pizza. Sin embargo, su primera noche en el trabajo no sale según lo planeado, cuando se da cuenta de que tal vez no esté tan solo como cree cuando una serie de animatrónicos asesinos cobran vida.

Por el momento se desconocen mayores detalles de esta secuela.