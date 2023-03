Florence Pug aún no conoce la historia de Thunderbolts, pero prometió que entregará su mejor actuación

Marvel Studios debería comenzar a rodar la película de los Thunderbolts durante junio de este año, sin embargo, una figura importante del elenco todavía no estaría al tanto de la propuesta de esa nueva entrega del MCU.

En el marco de la promoción de su nueva cinta, A Good Person, Florence Pugh contó que todavía no estaría al tanto de la premisa de la próxima película de Marvel Studios que contará con su regreso como Yelena Belova.

“No sé mucho sobre lo que estamos filmando o cuál es la historia, pero tengo mucha suerte de estar en esta posición. Esa familia es muy solidaria”, indicó Pugh a Games Radar+. “Lo que sea que me den, actuaré al máximo eso”.

Pugh debutó como Yelena Belova en la película Black Widow y, tras su cameo en Hawkeye, se espera que sea uno de los personajes principales de Thunderbolts.

En ese sentido, la actriz valoró la oportunidad que Thunderbolts le dará para retomar el papel de la hermana de Natasha Romanoff.

“Estoy increíblemente agradecida de seguir adelante con el MCU. Estoy increíblemente agradecida de haber tenido la experiencia original y de poder volver a ese mundo con mi antiguo personaje”, comentó Pugh.

De acuerdo a los rumores, Thunderbolts seguiría al grupo titular en una misión a la isla que se formó con el Celestial que no alcanzó a emerger en Los Eternos. No obstante, eso no ha sido confirmado y lo único oficial es que la cinta será dirigida por Jake Schreier (Ciudades de Papel) y contará con un elenco encabezado por Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Julia Louis-Dreyfus y Harrison Ford.

El estreno de Thunderbolts será en julio de 2024.