Fornite y Marvel colaborarán en un nuevo cómic con Spider-Man, Wolverine y Iron Man a la cabeza

Marvel Comics y Fornite se están asociando para crear una nueva historia ambientada en el mundo del popular juego battle royale. La serie limitada de cómics tendrá por nombre Marvel X Fortnite: Zero War y será una secuela de la colaboración anterior entre las dos empresas llamada Nexus War.

De acuerdo a Marvel, varios de sus héroes y personajes de Fornite estarán atrapados en una “guerra sin fin”que solo puede detenerse usando el poder de los llamados ”Zero Shards” provenientes de la orbe conocida como “Zero Point Energy”.

La nueva colaboración no se limitará al universo de Marvel, ya que también ha tenido repercusiones en DC con el evento Batman/Fortnite Batman: Zero Point. Lo que significa que Fornite casi reúne a los personajes de Marvel y DC, aunque nadie dice que esto no pueda ocurrir en el futuro.

Los primeros cinco números de Marvel x Fortnite: Zero War incluirán códigos de descarga para adquirir cosméticos Fortnite. La serie estará escrita por el guionista de Marvel Christos Gage junto al director creativo de Epic Games, Donald Mustard. El arte correrá por parte de Sergio Dávila y las portadas estarán a cargo de Leinil Francis Yu.

“En el fondo, la serie es una historia de aventuras, con personajes de ambos universos que se unen para emprender una búsqueda del tesoro en las profundidades más profundas y oscuras del Universo Marvel”, afirma la editora de Marvel, Alanna Smith. “Donald Mustard y Christos Gage tienen un amor tan profundo por Fortnite como por Marvel, y Sergio Davíla está convirtiendo algunas páginas absolutamente irreales. Tener al increíble Leinil Francis Yu en las portadas principales y una alineación increíble de artistas de Marvel en las variantes ha sido un verdadero regalo también. Este será el mejor equipo, donde lo mejor de Fortnite y Marvel estarán representados “.

La primera edición de Marvel x Fortnite: Zero War llegará en junio de este año.