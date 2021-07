Funimation anuncia sus nuevos estrenos encabezados por la quinta temporada de My Hero Academia y Re-Main

A través de un comunicado, Funimation anunció algunas de las series que se incorporarán próximamente a su plataforma de streaming que ya está disponible en algunos países de Latinoamérica, incluido Chile.

Según explican, se trata de propuestas que estarán subtituladas y dobladas al español, entregando una experiencia para todos los fanáticos del anime.

Entre las series se incluyen la quinta temporada de My Hero Academia, junto a propuestas tales como The Case Study of Vanitas, How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom, The Dungeon of Black Company, Sonny Boy, Scarlet Nexus, The Honor at Magic High School, Higurashi: When They Cry - SOTSU, RE-MAIN, Life Lessons with Uramichi Oniisan, The Duke of Death and His Maid, Kageki Shojo!!, Kingdom Temporada 3 y Blue Reflection Ray.

El siguiente tráiler aborda qué series estarán disponibles.

Puedes conocer el detalle en el calendario de estrenos.