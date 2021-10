Gal Gadot recordó sus problemas con Joss Whedon en las refilmaciones de Justice League: “Me sorprendió la forma en que me habló”

Pese a que la versión de Justice League de Zack Snyder ya está disponible y DC tiene un nuevo plan para sus películas, el tema de las complicaciones en las refilmaciones de Justice League sigue presente.

Particularmente, en el marco de una reciente entrevista con la revista Elle, Gal Gadot volvió a hablar sobre su conflicto con Joss Whedon en el marco del rodaje adicional de esa cinta de 2017.

En el contexto de una entrevista sobre su carrera y tras hablar del éxito de la primera película de Wonder Woman, Gadot fue consultada respecto sus problemas con Whedon, el director que tomó las riendas de Justice League tras la salida de Zack Snyder.

Como recodarán tiempo atrás se reportó que Whedon habría presionado a la actriz para que grabara diálogos que no le gustaban e incluso habría asegurado que podía dejarla en ridículo en la cinta. En ese minuto Gadot confirmó que el director amenazó con hacer su carrera miserable y contó que se “encargó” de la situación.

Pero ahora la actriz entregó un poco más de detalles y comentó que su reacción después de las amenazas de Whedon en su contra la habría llevado inmediatamente a hablar con los ejecutivos de Warner Bros.

“Oh, estaba sacudiendo árboles tan pronto como sucedió. Y debo decir que los jefes de Warner Brothers se encargaron de eso”, señaló Gadot. “Volviendo al sentido de rectitud que tengo, estás mareada porque no puedes creer que te acaban de decir eso. Y si me lo dice a mí, obviamente se lo dice a muchas otras personas. Simplemente hice lo que sentí que tenía que hacer. Y fue para decirle a la gente que no está bien”.

“Creo que si yo fuera un hombre habría hecho lo mismo, (pero) ¿Me diría lo que me dijo si hubiera sido un hombre? No sé. Nunca lo sabremos. Pero mi sentido de la justicia es muy fuerte. Me sorprendió la forma en que me habló. Pero sea lo que sea, está hecho. Agua bajo el puente”, concluyó.

Hasta la fecha Whedon no ha abordado directamente las acusaciones en su contra por su comportamiento durante las refilmaciones de Justice League, pero cabe recordar que, además de Gadot, el actor Ray Fisher (Cyborg) ha expresado que vivió situaciones complejas con el director. Todo mientras también se reportó que el director habría tenido un conflicto con Jeremy Irons, quien dio vida a Alfred Pennyworth.