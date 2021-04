Joss Whedon habría amenazado con dañar la carrera de Gal Gadot durante las refilmaciones de Justice League

La versión de Justice League de Zack Snyder nos presentó a la propuesta original de ese director para la película basada en el famoso equipo de superhéroes de DC. Sin embargo, aunque el denominado “Snyder Cut” por fin expuso los cambios de la criticada edición cinematográfica, parece que la historia sobre lo que sucedió durante las refilmaciones de la cinta está lejos de terminar.

Durante esta semana y en el marco de un extenso artículo sobre las acusaciones de Ray Fisher contra Warner Bros, Joss Whedon, Geoff Johns, Jon Berg y Walter Hamada, el portal The Hollyood Reporter detalló que Gal Gadot, la actriz detrás de Wonder Woman, también habría experimentado problemas con el creador de Buffy the Vampire Slayer durante su trabajo en Justice League.

Si bien Fisher ha denunciado varias situaciones con Whedon, hasta la fecha Gadot solo ha comentado que tuvo su “propia experiencia” con el director.

En ese sentido, The Hollywood Reporter detalla que “Gadot tenía múltiples preocupaciones con la versión revisada de la película, incluidos ‘problemas respecto a que su personaje era más agresivo (en Justice League) que en Wonder Woman” y la actriz “quería hacer que el personaje fluyera de una película a otra”.

Pero los reparos de Gadot no solo tenían relación con el cambio en la caracterización de Diana, sino que la actriz también habría expresado su molestia con elementos como los diálogos de su personaje en la versión de Justice League que estaba comandado Whedon.

Así, las fuentes de The Hollywood Reporter dicen que “el mayor choque” entre la actriz y el director ocurrió cuando “Whedon presionó a Gadot para grabar líneas que no le gustaban, amenazó con dañar la carrera de Gadot y menospreció a la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins”.

Gadot no se ha referido directamente a esta situación y Fisher tampoco quiso hablar al respecto, sin embargo, el reporte dice que un testigo de la producción que posteriormente habló con los investigadores que indagaron en las conductas en las refilmaciones de Justice League dijo que “Joss se jactaba de haber derrotado a Gal. Le dijo que él era el escritor y que ella tenía que callarse y decir las líneas, y él podía hacer que ella se viera increíblemente estúpida en la película”.

En ese escenario Gadot y la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins, habrían decidido expresar sus problemas y habrían conseguido una reunión con Kevin Tsujihara, quien en ese entonces era el CEO de Warner Bros, para zanjar el asunto.

Esa parte del reporte coincide con declaraciones anteriores de la actriz tras Wonder Woman, quien en diciembre del año pasado contó que lidió con sus problemas con Whedon en aquel momento. Todo mientras en una nueva declaración THR, la intérprete volvió a asegurar que “tuve mis problemas con (Whedon) y Warner Bros. lo manejó de manera oportuna”.

Mientras el reporte solo detalla esta situación con Gadot y ahonda en el testimonio de Fisher, también dice que “Whedon chocó con todas las estrellas de la película” e incluso destaca que el director también habría tenido un conflicto con Jeremy Irons, el actor que dio vida a Alfred Pennyworth.

Finalmente mientras las situaciones informadas respecto al resto del elenco de Justice League tendrían que ver principalmente con Joss Whedon, Geoff Johns es un blanco importante en las declaraciones de Fisher y, por ejemplo, el actor detalló el conflicto que se generó en torno a la frase “booyah”.

Como recordarán, esa palabra que Cyborg suele decir en sus apariciones animadas ha sido uno de los focos entre las declaraciones cruzadas entre Fisher y ejecutivos de Warner Bros como Jon Berg.

De acuerdo al actor que interpretó a Victor Stone, Johns habría insistido en incluir aquella línea en la película. No obstante, cuando Zack Snyder estaba a cargo eso no prosperó y solo quedó como un easter egg. Pero todo cambió en las refilmaciones.

Fisher sostiene que Berg lo presionó para que finalmente dijera la frase en la película sacando a colación lo costoso de la realización de Justice League.

Así, cuando Fisher grabó, la escena Whedon habría estirado los brazos y dicho “una línea de Hamlet en tono burlón: ‘Di el discurso, te lo ruego, como te lo pronuncié'”, de acuerdo al relato del actor.