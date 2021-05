Gareth Edwards ya tiene un nuevo proyecto como director

La última película que dirigió Garreth Edwards fue Rogue One: Una Historia de Star Wars, la que fue lanzada en 2016. Pero a casi cinco años de esa realización, que tuvo una serie de problemas que involucraron una extensa refilmación, el realizador ya tiene una nueva iniciativa.

Deadline informó que el director concretará una película de ciencia ficción llamada True Love, que por ahora solo es descrita como una historia situada en un futuro cercano.

En el proyecto estará involucrada la productora New Regency, quienes pondrán el dinero sobre la mesa para concretarlo, mientras que el actor John David Washington (Tenet) será el protagonista.

Los proyectos previos de Edwards siempre elogiaron su trabajo como director, ya sea en su debut en la producción de bajo presupuesto llamada Monsters, así como en la película de Godzilla que inició al Monstruoverso de Legendary Pictures.

Pero el director se había mantenido completamente alejado del cine desde Rogue One, teniendo solo un cameo en una secuencia de Star Wars: The Last Jedi y participando como coordinador de producción de efectos visuales en el documental Chasing Childhood del año 2020.