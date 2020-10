Gennie Rim sobre ‘Más allá de la Luna’ de Netflix: “El mayor obstáculo fue terminarla en pandemia”

Una historia sobre las dificultades para superar a una pérdida. Ese es uno de los múltiples temas que marcan a Más Allá de la Luna (Over the Moon), la nueva película animada estrenada por Netflix este 23 de octubre y que aborda un viaje hacia nuestro satélite natural, hogar de una deidad que surge desde la mitología china, por parte de una niña que simplemente no está dispuesta a aceptar la nueva relación de su padre. A sus ojos, aquello significa olvidar a su mamá.

Como aval para concretar esa propuesta, la película está plagada de notables talentos. En primer lugar. Más Allá de la Luna es co-dirigida por el animador Glen Keane, quien trabajó en éxitos absolutos de Disney y además ganó el Premio Oscar por su trabajo en el corto animado “Dear Basketball” junto a Kobe Bryant.

Al mismo tiempo, una de las productoras de esta propuesta es Gennie Rim, quien trabajó en varias películas de Pixar en diversos cargos de animación y quien también colaboró en el pasado tanto con Glen Kane, produciendo Dear Basketball, como con John Kahrs, el otro co-director de la película y quien encabezó el corto de Pixar llamado Paperman.

En conversación con Mouse, Rim profundizó en esta nueva película que no solo se enfoca en las relaciones de la familia asiática al centro de la historia, sino que inevitablemente se traslada a un mundo plagado de llamativas criaturas en el lado oscuro de la Luna.

- ¿Cuál fue el desafío más grande a la hora de realizar Más Allá de la Luna?

Es una película muy grande en la que pasan muchas cosas emocionales y la vara a la que teníamos que llegar en términos de animación, siendo esta la primera película que dirigía Glen Keane, era muy alta. Lograr que todos se apoyaran en la visión de Glen no fue el mayor desafío, pero nos llevó a un estándar muy alto y creo que al final todos lo apreciaron, porque el resultado es tan bello y el desempeño es tan excepcional, que da un mundo que es alocado y funcional.

También diré que nuestro equipo en el estudio Pearl y los equipos en Shanghái, Vancouver y Los Angeles, se apoyaron en esa visión, pero el hecho de que tuvimos que crear en el camino a la película a través de la pandemia, y finalizarla trabajando desde la casa, creo que eso definitivamente añadió el mayor obstáculo. Nos tomó entre cinco y diez días armar las estaciones de trabajo, para que todos pudiesen trabajar en sus casas, y finalizamos nuestra película porque todos realmente amaban lo que estaban haciendo, pero su dedicación fue lo que nos permitió terminarla.

- Esta es una historia china, ¿pero cuál crees que es el aspecto más universal de la película?

Amo que hayamos podido contar una historia muy específica sobre una niña de 12 años, una niña china, en China, en un pueblo ribereño muy específico, pero lo que está viviendo es una experiencia muy humana. Creo que perder a un padre es una cosa tan personal que, cuando la confrontas, te sientes tan solo sintiendo ese dolor, no importa dónde estás o de que cultura o país vienes, es un dolor que puedes entender como algo muy profundo y nuestra travesía de sanación es la experiencia humana y creo que todos pueden empatizar con ella y con suerte, aprender de ella y crecer.

- Y personalmente, ¿Qué te atrajo a la historia de la diosa Chang’e?

Yo no crecí con ella, pero sé que en China esta es una historia con la que todos los niños crecen. Por generaciones han sabido de Chang’e y el lado oscuro de la Luna. Simplemente amé la idea de contar este folclore asiático, que es sobre representación y contar historias que son de la cultura asiática, diciendo: ¿Sabes?, hay otros tipos de historias allá afuera, déjame contarte sobre esta. El poder compartir eso con el mundo para mi fue un gran honor.

- Usualmente vemos a la luna como algo gris, algo sin color, pero esta película tiene un montón de colores. ¿Cómo trabajaron en este aspecto?

Esto es todo Glen y su genio. Pink Floyd tiene esta portada de su disco The Dark Side of The Moon y vemos a la luz atravesando el prisma y al otro lado está todo el arcoiris de colores. Así que el realmente imaginó a un mundo justo como eso. Estás en el lado luminoso y todo es monocromático, cubierto por la luz blanca, pero cuando vas al lado oscuro, es cuando puedes ver a Chang’e y que los colores provienen de ella. Creo que esa fue una forma tan inesperada de representar a la Luna, ya que nadie ha representado cómo luce su lado oscuro.

Construir la idea de Chang’e, de Lunaria y todos sus habitantes, fue Glen diciendo: ¡Vamos a divertirnos probando algo alocado! Pero también está profundamente conectado a Chang’e como una diosa y cómo todo este mundo colorido es creado de sus lágrimas, de la pena.

- En ese sentido, esta película es sobre amor, pero también sobre la pérdida, ¿Cómo trabajaron en la diversidad de los temas de esta película?

Es una película compleja, pero creo que cuando hablas de duelo o pérdida, está enraizado en el amor que le tenías a esa persona que perdiste. Es el más grande amor que sintió Fei Fei, nuestra protagonista, y lo mismo para Chang’e y su esposo. Creo que esas eran las personas que más amaban y las perdieron, teniendo emociones fuertes que no saben cómo procesar, como sanarse, y eso las hace creer que van a estar solas.

Pero no creo que eso sea verdad y ellas lo terminan aprendiendo: no vas a estar sola, no estás sola, el amor siempre está alrededor de ti, nunca va a haber una escasez de amor y solo lo debes dejar entrar. Creo que la dualidad de amor y pérdida van juntas, no puedes tener una sin la otra, así que creo que teníamos que contar esta historia.

- Respecto a eso, esta fue la última película que escribió la guionista Audrey Wells antes de morir, y la película está dedicada a ella, ¿Cómo fue trabajar con Audrey?

Fue un honor, yo no sabía que ella estaba enferma cuando comenzábamos a trabajar en la película. Era una persona brillante por la forma en que escribía y siempre nos decía que todas sus películas previas eran sobre sanar y creo firmemente en lo que escribió.

Audrey también creía en mi como productora y eso es algo que nunca daré por sentado. Recuerdo claramente cuando estábamos en una sesión de grabación y recibimos el llamado de que había fallecido... eso fue devastador y sentimos una gran responsabilidad de terminar esta película de la mejor forma que pudiésemos para honrar su legado.

- En la película hay animación tradicional pese a usar principalmente la animación digital

Creo que esa fue una oda a Glen y su legado, porque él es un animador increíble y siempre quiere tener la oportunidad de usar la animación hecha a mano en todo lo que está haciendo. El ama la idea de mezclar y estar siempre empujando lo que la animación puede ser. No es una sola cosa, no es esto o lo otro.

Siempre puedes encontrar un camino para hacer algo nuevo, fresco o que no has visto antes. Pero creo que la herida de esta historia bella, lírica, poética de dos personas que se enamoraron y después fueron separados, que dio vida a esta leyenda de Chan’e, era una cosa realmente maravillosa para hacer en animación a mano.

- Tú trabajaste con Glen en Dear Basketball, ¿Cómo fue trabajar nuevamente con él?

Es maravilloso, él es una persona increíble para trabajar. Nos complementamos muy bien en términos de nuestra sociedad. Su proceso creativo, su flujo y cómo articula lo que ve para hacer es maravilloso. Y crear un equipo a su alrededor para potenciar a su visión, también es increíble. Espero hacerlo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez....

- Para finalizar, ¿Por qué crees que la gente debería ver Más Allá de la Luna?

Mi más grande deseo con esta película es que la gente la vea y entienda que el mundo está en un lugar muy difícil en este momento. Hay tanta pérdida que espero que traiga sanación a muchas personas. Espero que también aprendan de esta historia de una niña de 12 años que cree en la fantasía y tiene esta gran imaginación, que cree en diosas, pero también cree en ciencia. Ella logra hacer algo con su determinación. También espero que la gente aprenda a amar a Fei Fei y sea inspirada por ella para sanar a través de nuestra historia.

Más allá de la Luna ya está disponible en Netflix.