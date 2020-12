Genshin Impact es elegido como el Juego del Año en Iphone

Genshin Impacta el RPG gratuito desarrollado por miHoYo, se ha convertido en todo un éxito, y si ayer ya era dado a conocer como el juego del año en Google Play, ahora fue distinguido con el mismo galardón en Iphone.

De todas formas, este no fue el único juego destacado por Apple, ya que también fueron galardonados: Legends of Runeterra como juego del año en iPad, Disco Elysium como juego del año en Mac, Dandara Trials of Fear como juego del año en Apple TV y Sneaky Sasquatch como juego del año en Apple Arcade.

Hay que recordar que Genshin Impact también fue lanzado para PlayStation 4 y PC, y actualmente recibió una actualización para mejorar su rendimiento en PlayStation 5, además aterrizará próximamente en Nintendo Switch.

El juego a pesar de ser gratuito cuenta con micro-transacciones las cuales permiten acceder a nuevo equipamiento y personajes. Tras su lanzamiento el juego ha contado con varias actualizaciones, y prontamente ampliará su mapa a la vez que sumará nuevos personajes.

Lanzado el pasado 28 de septiembre el juego llamó la atención por su basto mundo abierto, y su gran parecido con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.