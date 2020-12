Genshin Impact se corona como Mejor Juego del 2020 en Google Play

El juego gratuito de miHoYo, Genshin Impact, se volvió todo un éxito desde su lanzamiento hace unas semanas, y ahora el título se coronó como Mejor Juego del 2020 en Google Play.

“Cualquier título coronado como Mejor Juego debe superar las expectativas y ofrecer experiencias atractivas, accesibles y que definan el género. Afortunadamente, el ganador de este año hace todo esto sin perder el ritmo”, apunta la descripción del galardón en la página de Google Play.

Genshin Impact es un juego de mundo abierto gratuito con micro-transacciones, las cuales permiten acceder tanto a nuevos personajes como armas. El juego junto con estar disponible para dispositivos móviles también llegó a PC y PlayStation 4.

Lanzado el pasado 28 de septiembre el juego llamó la atención por su basto mundo abierto, y su gran parecido con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.