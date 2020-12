George Clooney aseguró que ver Batman & Robin es “físicamente” doloroso para él

Parece que a George Clooney tampoco le gusta ver Batman & Robin. Pese a que el actor participó de esa película como el Caballero Oscuro, en una reciente entrevista aseguró que incluso sentiría dolor al revisar esa cinta.

Durante una entrevista con The Howard Stern Show, Clooney habló sobre su experiencia como Batman y recordó que le dijo a Ben Affleck que no asumiera el rol del vigilante de Gotham. Un consejo que el protagonista de Batman vs Superman evidentemente no siguió.

En ese contexto, Stern le preguntó a Clooney si era capaz de volver a ver películas como Batman & Robin. Algo a lo que el actor contestó afirmando que simplemente no puede hacerlo porque es “físicamente” doloroso para él.

De ahí en más Clooney explicó que, pese a sus lamentos en torno a la película de 1997, está convencido de que nada podría haber mejorado a esa apuesta.

“No podría haber hecho eso de otra manera”, dijo Clooney. “Esa cosa es una gran máquina. Tienes que recordar que en ese momento yo solo era un actor que conseguía un trabajo como actor. No era el tipo que podía dar luz verde a una película”.

“La verdad del asunto es que actúe mal allí. Akiva Goldsman, que ganó un Oscar por escribir desde entonces, escribió el guión. Y es un guión terrible, él te lo dirá. Soy terrible allí, te lo diré”, señaló el actor. “Joel Schumacher, que acaba de fallecer, dirigió la película y decía: ‘Sí, no funcionó’. Ya sabes, todos apestamos en (Batman & Robin)”.

Durante la entrevista Clooney además señaló que nunca compartió con Arnold Schwarzenegger durante la producción de la película y que mientras a él le pagaron un $1 millón de dólares por dar vida a Batman, el actor de Terminator recibió $25 millones de dólares por interpretar a Mr. Freeze.

“Ni siquiera nos vimos”, dijo Clooney. “(La película era) una máquina enorme y monstruosa, y simplemente salté e hice lo que me dijeron”.