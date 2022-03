George R. R. Martin niega que los jefes de Elden Ring oculten sus iniciales

Por si no lo sabían, varios jugadores de Elden Ring han notado y señalado que algunos jefes del juego, específicamente Godfrey, Rennala, Radagon y Marika forman las iniciales del escritor George R. R. Martin (G.R.R.M.). Ahora, el creador de Canción de hielo y fuego ha salido a responder y dijo que es meramente una coincidencia más que una intencionalidad.

“He escrito y publicado historias desde 1971 y sospecho que he dado nombres a personajes que comienzan con R, G y M desde el principio. Junto con las otras 23 letras del alfabeto”, dijo Martin en su blog. “Buscar nombres es difícil, especialmente desde que Canción de hielo y fuego utiliza tantos y suelo inclinarme por nombres cercanos y familiares... Pero realmente, ¿por qué iba a esconder mi nombre en el juego? Mi nombre está ahí en el juego como uno de los creadores. Elden Ring es suficientemente emocionante como para necesitar esto”.

De esta forma, George R.R. Martin quien colaboró en nutrir la mitología del juego, negó cualquier intento de easter egg de su nombre en el Elden Ring. Por su parte, FromSoftware y el director del juego, Hidetaka Miyazaki, fueron los encargados principales de los guiones e historia. Previamente, Miyazaki había aclarado que la colaboración de Martin en el videojuego se limitaría solo al lore.

“Establecimos muy pronto que él estaría escribiendo esa base, ese elemento histórico del juego, algo que tuvo lugar mucho antes de los eventos del juego en sí. Y de esta manera pudo flexionar mucho más libremente esos músculos creativos y proporcionar algo que no estaba restringido”, dijo Miyazaki. “Tuve esta fuente constante de inspiración e ímpetu de George R. R. Martin y los mitos que había creado. Esto probablemente tuvo el mayor impacto en el juego porque era un enfoque que no había usado antes. Me permitió trazar líneas que conectan la historia en este nuevo mito y construir algo muy nuevo. Proporcionó mucha motivación y una gran fuente constante de inspiración”.

Elden Ring se encuentra disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S.