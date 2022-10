George R.R. Martin reveló que no ha jugado Elden Ring para centrarse en terminar su escritura de Vientos de Invierno

El escritor George R.R. Martin, quien fue acreditado en la realización de Elden Ring por colaborar en la creación de la historia base, reconoció en una reciente entrevista que no ha puesto sus manos en el videojuego.

Pero lo anterior no se debe a que no disfrute de los videojuegos o no tenga interés en comprobar cómo quedó el resultado final de su creación, sino que simplemente no quiere seguir atrasándose con su escritura de “Los Vientos del Invierno”, la esperada y postergada próxima entrega de la saga de la “Canción de Hielo y Fuego”.

“No lo he jugado, porque la gente parece querer este libro de Vientos de invierno”, dijo Martin en broma durante su participación en The Late Show con Stephen Colbert.

“Desafortunadamente, tengo una personalidad totalmente adictiva. Jugué videojuegos hace mucho, mucho tiempo. Jugué juegos como Railroad Tycoon, Master of Orion y Homeworld y me absorbía. Pasaban semanas, meses. y yo estaba sentado allí con mi bata de baño de franela roja y decía: ‘Un juego más, un juego más’”, anticipó respecto a los cuidados que debe tener a la hora de tomar un control.

Recientemente el escritor reveló que había logrado terminar cerca de “tres cuartas partes” de Vientos de Invierno.