George R.R. Martin se refirió a su participación en Elden Ring

Cada vez está más cerca el lanzamiento de Elden Ring, y ahora, George R.R. Martin, el autor de Game of Thrones, que colaboró con el juego, se refirió a su participación en este, y como fue que se gestó todo.

A través de su página web, es que el autor apuntó que “hace unos años, Hidetaka Miyazaki y su increíble equipo de diseñadores de juegos, los creadores de la serie de videojuegos Dark Souls, se pusieron en contacto conmigo desde Japón para pedirme que los ayudara a crear el trasfondo y la historia de un nuevo juego en el que estaban trabajando”.

Según agregó, “Eso sí, los videojuegos no son lo mío. Oh, he jugado a algunos en los albores de los tiempos, principalmente juegos de estrategia como Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms y Master of Orion, pero esta proposición era demasiado emocionante como para rechazarla”.

El creador de Game of Thrones, además calificó el trabajo de Miyazaki y FromSoftware como innovador, y señaló que “lo que querían de mí era simplemente que construyera un poco su mundo: un mundo profundo, oscuro y resonante que sirviera como base para el juego que planeaban crear. Y da la casualidad de que me encanta crear mundos y escribir historias imaginarias”.

“Se lo entregué a mis nuevos amigos en Japón, y ellos siguieron a partir de ahí. Y pasaron los años. Los videojuegos son tan grandes como las películas en estos días (más grandes, en realidad...) y tardan el mismo tiempo en crearse. Pero el día de Elden Ring está finalmente cerca”, mencionó el autor sobre su participación.

Elden Ring saldrá el próximo 25 de febrero para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.