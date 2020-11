Ghost of Tsushima se convierte en el exclusivo original de PS4 de más rápida venta

Ghost of Tsushima ha sido uno de los grandes lanzamientos que ha tenido la PlayStation 4 en 2020, y ahora fue dado a conocer que el juego ha establecido un nuevo récord como el exclusivo de PS4 original, más vendido, con más de 5 millones de copias desde su lanzamiento en julio.

Por poner una comparación, el juego de Guerrilla Games, Horizon: Zero Dawn, logró vender aproximadamente 3,4 millones de copias en alrededor de cuatro meses. Por otro lado, The Last of Us Part II, logró vender 4 millones en tan sólo tres días, volviéndose el juego exclusivo no original de más rápida venta en PlayStation 4.

“¡Estamos emocionados y absolutamente asombrados por todo el apoyo!”, apuntaron desde la cuenta de Twitter de Sucker Punch, desarrolladores del juego, agregando, “Gracias a todos los que han jugado a Ghost of Tsushima”.

Ghost of Tsushima fue lanzado en julio pasado, y recientemente recibió una actualización que sumaba el multiplayer al título.