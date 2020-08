Giancarlo Esposito contó cómo fue trabajar con lightsabers en The Mandalorian

Cuando la segunda temporada de The Mandalorian se estrene durante los próximos meses, los fanáticos finalmente podrán averiguar más sobre Moff Gideon, el personaje interpretado por Giancarlo Esposito que se convirtió en una de las piezas más intrigantes del final del primer ciclo.

Como recordarán, la primera temporada de The Mandalorian concluyó con Moff Gideon emergiendo desde un destruido TIE Fighter con el mítico Darksaber en sus manos.

Obviamente aún se desconoce cómo aquella famosa arma entrará en juego en los próximos episodios de la serie. Pero, en una nueva entrevista, Esposito dio a entender que aparentemente usará mucho a aquel implemento ya que realizó varias acrobacias durante las filmaciones de The Mandalorian.

En conversación con Collider, Esposito específicamente contó que realizó todas sus acrobacias en la serie.

“No quiero que dar spoilers, pero hice todo mi trabajo de acrobacias por mi cuenta, sin muchos ensayos, a pesar de que es un presupuesto bastante grande, (hay) una pieza tecnológica con The Volume y todas las cosas que están sucediendo”, comentó Esposito. “A veces eso deja menos tiempo para prestar más atención, y el trabajo de acrobacias, por cierto, también ha estado en la nominación al Emmy por hacer eso”.

Esposito no entregó detalles específicos sobre la trama que se abordará en torno al Darksaber, sin embargo, contó cómo es filmar escenas con las míticas armas de Star Wars.

“Al tener un lightsaber, tengo un par de versiones diferentes, debido a la tecnología que está involucrada, a veces insertan el lightsaber y yo solo tengo que tener un mango”, explicó el actor. “Pero al trabajar con ese mango, tengo que recordar que hay cuatro y medio, cinco pies más de ese sable. Así que es la forma en que lo manejas, así que tuve que practicar. Y a veces tengo un lightsaber completo que se enciende. Espero no revelar demasiado en lo que respecta a la tecnología”.

“Así que fue un poco complicado y me tengo que reír porque no me contengo”, añadió. “(...)Recuerdo que el tipo de utilería se acercó a mí y me dijo: ‘está bien, este es nuestro último lightsaber', porque debes contener tus golpes ... pero quieres que parezca real”.

La segunda temporada de The Mandalorian pretende estrenarse en octubre.