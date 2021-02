Gremlins vuelve en un comercial de Mountain Dew

Desde hace años se habla de una posible tercera entrega de Gremlins, la franquicia iniciada en 1984 por el director Joe Dante que presentaba una raza de criaturas conocidas como mogwai que se multiplicaban al mojarse. Sin embargo, ahora los gremlins vuelven pero de la mano de un comercial.

Mountain Dew lanzó hoy una nueva campaña publicitaria de su variedad Mountain Dew Zero Sugar, en donde podemos ver a un adulto Billy, interpretado nuevamente por Zach Galligan, ofreciéndole de la bebida a Gizmo. Obviamente, la criatura se moja y comienza nuevamente a multiplicarse. En medio de todo se presenta la hija adolescente de Billy con un mogwai propio, quienes observan molestos lo que sucede.

El comercial tantea que tal vez la historia seguirá, aunque eso todavía no está claro. Mientras tanto, HBO Max prepara una nueva serie animada llamada Gremlins: Secrets Of The Mogwai que actuará de precuela de la película original, aunque todavía no tiene fecha de estreno debido a retrasos provocados por la pandemia del Covid-19.

El comercial pueden verlo a continuación: