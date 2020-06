Guionista de las películas de Harry Potter criticó los comentarios de J.K. Rowling

Otra figura ligada a las películas de Harry Potter quiso manifestarse respecto a los comentarios de J.K. Rowling sobre las personas transgénero.

En una entrevista con Variety el guionista de varias películas de la saga, Steve Cloves, recalcó que las personas que no binarias, las mujeres y los hombres trans merecen ser aceptados.

“Nuestra diversidad es nuestra fuerza”, señaló Kloves. “En estos tiempos difíciles, es más importante que nunca que las mujeres y los hombres transgénero, y las personas que no son binarias, se sientan seguras y aceptadas por quienes son. Parece muy poco a pedir”.

Kloves es una figura relevante dentro de las adaptaciones cinematográficas que impulsaron la popularidad de los libros creados por Rowling ya que el guionista trabajó en siete de las ocho entregas de la saga principal de Harry Potter y solo se mantuvo al margen de Harry Potter and the Order of the Phoenix.

Por otra parte, Kloves también se desempeñó como productor del spin-off Animales Fantásticos y tendrá la misión de escribir Animales Fantásticos 3 junto a la propia Rowling, quien hizo el guión para la dos entregas anteriores.

En ese sentido, el guionista no es la primera figura ligada a la franquicia que manifiesta públicamente su apoyo a la comunidad trans en rechazo a los dichos de Rowling ya que esta declaración de Kloves llega luego de que actores como Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson y Eddie Redmayne también comentaran las palabras de la escritora.