Guionista de Los Eternos entregó una pista sobre el estado de Hulk en la Fase 4 del MCU

[Esta nota contiene spoilers sobre Los Eternos y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings]

La última vez que Hulk apareció en el universo cohesionado de Marvel Studios, el gigante esmeralda ya no lucía como en Avengers: Infinity War y en el contexto de una de las escenas post-créditos de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings simplemente apareció como Bruce Banner.

Hasta ahora Marvel Studios no ha entregado una explicación oficial para ese cambio de apariencia de Hulk, sin embargo, uno de los guionistas de Los Eternos comenzó a entregar pistas sobre aquella situación.

En el contexto de una entrevista con el portal Screen Rant el guionista Kaz Firpo reiteró que descartaron un cameo de Sam Wilson/Capitán América en Los Eternos y planteó que probablemente pasará un buen tiempo antes de que este equipo conozca a los vengadores.

“Había una versión en la que Sam aparecía en el final, en una de las escenas post-créditos”, dijo Firpo. “Pero creo que fue algo que...verán cómo estos mundos chocan, pero tomará un poco más de lo que la gente espera”.

En ese sentido, el guionista justificó la ausencia de los Vengadores de la película apuntando a que el equipo (o lo que queda de él) estaría bastante ocupado.

“Además, creo que en términos de la línea de tiempo, acabamos de perder a Tony, acabamos de perder a Cap, Natasha se ha ido, Hulk está trabajando en sí mismo, creo que para hacerse humano en lugar de Hulk inteligente. Así que creo que todos los Vengadores estaban bastante ocupados”, agregó. “Creo que (Los Eternos) sucede más o menos simultáneamente con The Falcon and The Winter Soldier, por lo que todos están ocupados y creo que comenzarán a ver que se han sentado las bases para algo que sucederá a lo grande pronto”.

En Avengers: Endgame no se mostró cómo se concretó la transformación de Banner en el Hulk inteligente, por lo que tendremos que esperar a ver si eso cambiará cuando se revierta aquella decisión del personaje. Pero quien sabe, quizás esto pueda ser explorado de la mano de la participación de Mark Ruffalo en la serie de She-Hulk o tenga que ver con esos rumores que rondan sobre una nueva cinta del gigante esmeralda.