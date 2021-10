Un rumor dice que Marvel Studios planearía realizar una película basada en World War Hulk

Pese a que la versión de Hulk interpretada por Mark Ruffalo ha sido parte de todas las películas de los Vengadores e incluso apareció en Thor: Ragnarok, hasta ahora el personaje no ha encabezado su propia aventura y la cinta más reciente del gigante esmeralda sigue siendo The Incredible Hulk, la producción de 2008 que aunque fue protagonizada por Edward Norton es considerada como parte del universo cohesionado de Marvel Studios.

Pero todo eso podría cambiar durante el próximo año...o al menos eso es lo que plantea un nuevo rumor.

Desde Comicbook recogieron un reporte del portal Geeks WorldWide que sostiene que Marvel Studios estaría desarrollando una nueva película de Hulk. Sin embargo, eso no es lo más llamativo de este rumor ya que supuestamente la compañía detrás del MCU planearía filmar esa cinta durante 2022 con miras un estreno en la segunda mitad de 2023 o a comienzos de 2024. Todo mientras la idea de la trama sería concretar una adaptación de World War Hulk, el cómic de 2007 que abordó la venganza del gigante esmeralda contra Los Illuminati por su exilio en Saakar.

Por ahora no está claro cómo se conjugaría esta supuesta adaptación con la versión de Hulk que existe actualmente en el MCU y aunque los planes para el debut de la cinta podrían calzar con los ajustes más recientes al calendario de estrenos de Marvel Studios, cabe señalar que aún no hay nada confirmado y esto permanece en el terreno de los rumores. No obstante, también hay que recordar que el MCU no ha hecho películas de Hulk por un tema de derechos con Universal y quizás un eventual acuerdo o cambio en esas condiciones podría gatillar ese proyecto.

Pero por ahora eso son solo especulaciones y lo único concreto es que la versión de Hulk interpretada por Mark Ruffalo volverá en la serie de She-Hulk para Disney Plus.