Ha muerto Annie Wersching, actriz de 24, Star Trek: Picard y The Last of Us

A los 45 años de edad falleció la actriz Annie Wersching, reconocida por participar en series como Timeless y Bosch, además de ser parte de las temporadas 7 y 8 de 24 en el rol de la agente Renee Walker, la serie Star Trek: Picard como la Reina Borg y el videojuego The Last of Us, en donde interpretó y realizó trabajo de captura de movimiento para dar vida a Tess.

De acuerdo a la información oficial, Wesching fue diagnosticada con cáncer a mediados de 2020 y había mantenido su enfermedad en privado. Tras su muerte le sobreviven su esposo, Stephen Full, y sus tres hijos.

“Hay un agujero cavernoso en el alma de esta familia hoy. Pero ella nos dejó las herramientas para llenarlo. Encontró al asombro hasta en el momento más simple. Ella no necesitaba música para bailar. Ella nos enseñó a no esperar a que la aventura te encuentre: ‘Ve a buscarla, está en todas partes’. Y encontrarla será lo que haremos. Mientras conducía a nuestros hijos, los verdaderos amores de su vida, por el sinuoso camino entre la entrada de nuestra casa y la calle, ella gritaba ‘¡ADIÓS!’ hasta que estábamos fuera del alcance del oído y en el mundo. Todavía puedo oírla. Adiós mi amiga. ‘Te amo pequeña familia...’”. dijo Full en comunicación con Deadline.

Diversos compañeros de trabajo lamentaron la muerte de Wesching, incluyendo al co-presidente del estudio Naughty Dog y co-creador de The Last of Us, Neil Druckmann. “Acabamos de perder a una hermosa artista y ser humano. Mi corazón está destrozado”, escribió el también director de la adaptación de HBO.

El primer rol de la actriz fue una aparición en un episodio de la serie Star Trek: Enterprise en 2002, participando además en series como Angel, Boston Legal, Supernatural y la soap opera General Hospital.

Además de The Last of Us, también trabajó en el videojuego Anthem. Su más reciente trabajo había sido su participación en Star Trek: Picard, lo que le permitió cerrar un círculo justo 20 años después de su debut.

Los familiares y conocidos de la actriz crearon una página de Go Fund Me para apoyar a la familia. A través de ese medio se reveló la muerte de la actriz.