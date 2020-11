Harrison Ford despidió a Sean Connery: “Descansa en paz, querido amigo”

Pese a que Sean Connery era reconocido principalmente por su papel como James Bond, el actor también quedó en el inconsciente colectivo como Henry Jones Sr, el padre del aventurero titular de las películas de Indiana Jones.

Es por eso que a nadie debería sorprenderle que, después de la muerte del actor durante el fin de semana pasado, Harrison Ford decidiera rendirle un pequeño homenaje a Sean Connery.

Mediante una declaración compartida por Variety, Ford recordó con cariño a Connery y el tiempo que ambos compartieron filmando Indiana Jones and the Last Crusade, la tercera película de la saga.

“Él fue mi padre ... no en la vida real ... sino en Indy 3’”, dijo Ford en el comunicado. “No conoces el placer hasta que alguien te paga para que lleves a Sean Connery a dar un paseo en el sidecar de una motocicleta rusa que rebota por un sendero de montaña lleno de baches y curvas y lo ves moverse. Dios, nos divertimos, si él está en el cielo, espero que tengan campos de golf. Descansa en paz, querido amigo”.

El pasado sábado 31 de octubre se informó que Sean Connery falleció a los 90 años, y la despedida de Ford se suma otros homenajes en honor del actor que también incluyeron un comentario de que Daniel Craig, el actual intérprete de James Bond, sobre la afición de Connery por el golf.