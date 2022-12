Harrison Ford insistió en que no está preparando su reemplazo como Indiana Jones

El director James Mangold lo ha aclarado una y otra vez, pero como en redes sociales siguen proliferando los rumores y conjeturas sobre Indiana Jones and the Dial of Destiny, recientemente el propio Harrison Ford se refirió a su supuesto reemplazo en la película.

En el contexto del estreno de 1923, la serie precuela de Yellowstone, Ford fue abordado para hablar de Indiana Jones 5 y desde Deadline le preguntaron pasaría el testimonio en la nueva película del arqueólogo.

Ford respondió con tanta emoción como cuándo le hablan sobre Han Solo y volvió a descartar que en Indiana Jones and the Dial of Destiny alguien tome su sitio como el aventurero Indy.

“No, solo estoy contando una historia. Contando una historia. Verás. Verás. Espero que te guste”, dijo el actor.

Indiana Jones and the Dial of Destiny volverá a enfrentar a Indy con los nazis, sin embargo, ahora las cosas no ocurrirán en el contexto de la Segunda Guerra Mundial sino que la acción se desarrollará con la carrera espacial como telón de fondo y se presentará una historia que buscará abordar el nuevo sitio del arqueólogo en un mundo cambiante.

Aparte de Harrison Ford como Indy, el elenco de Indiana Jones and the Dial of Destiny contará con Phoebe Waller-Bridge como Helena, la ahijada de Indy, además de Mads Mikkelsen como el villano Voller, entre otros.

Indiana Jones and the Dial of Destiny debutará en cines durante junio de 2023.