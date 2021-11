Hayao Miyazaki todavía sigue trabajando en su última película para el Studio Ghibli

Si quisieran perfectamente podrían ocupar el meme de las fechas de Doctor Manhattan para repasar todas las veces que Hayao Miyazaki ha dicho que se retirará y regresa para realizar una nueva película para el Studio Ghibli. Pero mientras cualquier nuevo contenido de esa compañía y en particular del director siguen siendo bienvenidos, esta actualización probablemente los alegrará.

Recientemente Miyazaki le concedió una entrevista a una revista de The New York Times y en ese artículo se confirmó que el director sigue trabajando en una nueva cinta para el Studio Ghibli.

Tal y como se había reportado un par de años atrás, esta película tomará como inspiración a Genzaburō Yoshino, una novela de 1937 que “trata sobre un chico de 15 años en Tokio, pequeño para su edad y aficionado a las travesuras, cuyo padre ha fallecido recientemente”. Pero aquella solo sería la base o una inspiración para esta historia y desde The New York Times dejan en claro que lo más probable es que Miyazaki nos sorprenda con algo original “ya que (el director) no toma prestadas historias sino que las libera de sus orígenes”.

De hecho, pese a que no entregó más detalles al respecto, Toshio Suzuki, productor del Studio Ghibli, comentó que esta cinta será una “fantasía a gran escala” y aparentemente tendrá un personaje no humano con el que él se identificaría.

Miyazaki ha amenazado con retirarse por lo menos un par de veces, pero al ser consultado por este nuevo regreso a las películas el creador no se quiso enredar con explicaciones y simplemente señaló que está trabajando en esta nueva película “porque quería”.

En ese sentido, mientras The New York Times plantea que el título de la película efectivamente sería How Do You Live? (¿Como vives?), el director de El Viaje de Chihiro no quiso responder esa interrogante y sentenció: “Estoy haciendo esta película porque no tengo la respuesta”.