HBO confirmó su nueva precuela de Game of Thrones centrada en Ser Duncan y Egg

HBO anunció que concretará una nueva serie del mundo de Game of Thrones la cual será conocida como A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night.

A grandes rasgos, el proyecto será una precuela que será escrita por George R.R. Martin, quien seguirá haciéndose tiempo para proyectos que no son terminar la saga de libros que inspiran todo, e Ira Parker.

En cuanto a su historia, por ahora está claro que la serie se situará alrededor de un siglo antes de los sucesos de la serie principales, centrándose en Ser Duncan El Alto y su escudero llamado Egg, dos personajes ya conocidos por todos aquellos que han leído los spin-offs literarios de la Canción de Hielo y Fuego.

“Ambientado en una era en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos”, recalcan.

La historias de estos personajes ya han sido abordados en las novelas cortas llamadas “El Caballero Errante”, “La Espada Leal” y “El Caballero Misterioso”, las cuales están recopiladas en el libro “El caballero de los Siete Reinos”.

Adicionalmente, HBO ya comenzó la filmación de la segunda temporada de House of the Dragon, mientras que también tiene un spinoff centrado en Jon Snow.