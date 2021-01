HBO Max podría concretar una serie animada de Game of Thrones

En un par de meses más se cumplirán dos años desde que terminó Game of Thrones, sin embargo, las distintas divisiones de WarnerMedia siguen trabajando en proyectos para expandir a la franquicia basada en las novelas de George R.R. Martin.

Así, después de que se anunciara el desarrollo de una adaptación de los relatos de Tales of Dunk and Egg, desde The Hollywood Reporter informan que la franquicia de Game of Thrones podría continuar creciendo de la mano de una serie animada.

De acuerdo a ese portal, HBO Max quiere hacer una serie animada de Game of Thrones y se está reuniendo con escritores para el proyecto que pretende apuntar a un público adulto y quiere tener un tono similar a la popular serie original.

Pero no se ilusionen porque esto recién está en las primeras etapas de desarrollo y mientras no hay certezas sobre su posible trama o equipo creativo, THR asegura que “no se han hecho acuerdos y todavía existe la posibilidad de que la serie animada nunca llegue a buen término”.

Es decir, por ahora esto solo es una posibilidad que está sobre la mesa, tal y como esas múltiples series live-action que se contemplaron tiempo atrás.

En ese sentido, cabe recordar que HBO lleva un buen tiempo tratando de expandir al universo de Game of Thrones y actualmente el canal está trabajando en House of The Dragon, la serie precuela que contará con Olivia Cooke, Matt Smith y Emma D’Arcy como parte de su elenco.

Por lo tanto el desarrollo de más proyectos en el universo de Westeros no es sorprendente, aún cuando se trate de iniciativas para el streaming de WarnerMedia. Además, THR dice que “los ejecutivos de desarrollo de HBO, liderados por la directora del drama Francesca Orsi y su grupo, están trabajando directamente con Martin en la construcción del extenso mundo de Game of Thrones”, por lo que los anuncios de proyectos de este tipo podrían continuar.