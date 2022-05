HBO Max presentó al elenco y los personajes de Gremlins: Secrets of the Mogwai

Ya han pasado varios años desde que se anunció que Secrets of the Mogwai sería la nueva serie animada enmarcada en la saga de Gremlins. Sin embargo, aunque aún no hay una fecha de estreno para este proyecto, la nueva apuesta con Gizmo sigue tomando forma y recientemente HBO Max reveló a su elenco.

Como se había anticipado anteriormente, Gremlins: Secrets of the Mogwai contará una historia ambientada en la década de 1920 en Shanghái y particularmente se enfocará en las aventuras que vivirá un niño de 10 años llamado Sam Wing a partir de su encuentro con un joven Gizmo.

Sam Wing será interpretado por Izaac Wang y es descrito como “un niño ingenuo que se convertirá en Mr. Wing, el misterioso comerciante y guardián de Gizmo en las películas originales de Gremlins”. De acuerdo a la información entregada por HBO Max (vía Bleeding Cool), Sam vivirá con su familia en un pequeño departamento por lo que cuando conozca a Gizmo vivirá una serie aventuras que también involucrarán a su abuelo (interpretado por James Hong), su madre llamada Fong Wing (con la voz de Ming-Na Wen) y su padre, Hon Wing, (con la voz de BD Wong).

Gremlins: Secrets of the Mogwai aún no tiene una fecha de estreno, pero esta es su sinopsis:

“Impregnada de la rica cultura y mitología de China, Gremlins: Secrets of the Mogwai lleva a los espectadores a la década de 1920 en Shanghái, donde la familia Wing descubre por primera vez a la misteriosa criatura. Sam Wing, el más joven de la familia, acepta la peligrosa tarea de llevar a Gizmo a casa y se embarca en un viaje a través del campo chino. Sam y Gizmo se unen a una ladrona callejera adolescente llamada Elle, y juntos se encuentran, y a veces luchan contra, coloridos monstruos y espíritus del folklore chino. A lo largo de su búsqueda, son perseguidos por un poderoso industrial hambriento y su creciente ejército de malvados Gremlins”.