HBO Max ya ordenó una segunda temporada de Gremlins: Secrets of the Mogwai

Cuando Gremlins: Secrets of the Mogwai finalmente concrete su estreno, los fanáticos no tendrán que preguntarse qué pasará con la serie después del primer ciclo. Pese a que esta nueva producción animada de Gremlins aún no fija su fecha de estreno, HBO Max ya habría ordenado una segunda temporada de esta apuesta.

Gremlins: Secrets of the Mogwai se enfocará en la historia de un Sam Wing de 10 años, quien conocerá a Gizmo en el marco del Shanghai de 1920 y, de acuerdo al portal Bloody Disgusting, WB Animation y Amblin TV ya recibieron la orden de HBO Max para trabajar en una segunda temporada de la serie.

Esta nueva serie de Gremlins es comandada por Tze Chun como showrunner y guionista. Y, además de confirmar su segunda temporada, recientemente sumó a Ming-Na Wen (Agent’s of S.H.I.E.L.D) como Fong Wing, BD Wong (Jurassic World)como Hon Wing, James Hong (Mulan) como el abuelo Wing y Matthew Rhys (The Americans) como el villano Riley Greene a su elenco.

Ellos acompañarán a A.J. LoCascio (Voltron: Legendary Defender), quien será la voz de Gizmo; Izaac Wang (Clifford the Big Red Dog) como la voz de Sam Wing; y Gabrielle Green (All That), quien dará vida a Elle.

Gremlins: Secrets of the Mogwai aún no tiene una fecha de estreno, pero su primera temporada tendrá 10 episodios.