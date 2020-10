HBO ya eligió al actor para dar vida al rey Viserys Targaryen en la precuela de Game of Thrones

La precuela de Game of Thrones que presentará HBO se situará más de 170 años antes de los sucesos de la adaptación original.

De ahí que uno de los personajes será el rey Viserys I Targaryen, el quinto monarca del Trono de Hierro y cuyo reinado terminó dando pie a una guerra civil llamada “La Danza de los Dragones”, con el trono siendo disputado por los hijos de Viserys, Aegon II y Rhaenyra.

En dicho conflicto no solo hay un montón de muertes entre ambos bandos, sino que también peleas con dragones ya que los Targaryen aún tenían bajo su dominio a ese tipo de bestias aladas.

Paddy Considine (The World’s End, The Outsider) tendrá la tarea de interpretar a Viserys, en la serie creada por George R.R. Martin, Ryan Condal y Miguel Sapochnik, quien dirigió episodios de Game of Thrones y que también se hará cargo de capítulos de la nueva serie.

La primera temporada ya está confirmada con 10 episodios.