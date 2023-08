Henk Rogers recuerda su viaje a la Unión Soviética y cómo fue obtener los derechos de Tetris: “Fue una de las cosas más difíciles que he hecho”

Tetris es uno de aquellos juegos imperecederos, aquellos juegos que sin importar el tiempo que pase sigue cautivando a fanáticos de todo el mundo. Parte del éxito de este juego, se debe a una persona, Henk Rogers, quien a fines de la década de los 80′ viajó hasta la Unión Soviética para hacerse con los derechos del juego y de esta forma gestar su llegada a la Nintendo Game Boy.

Recientemente en el marco de su próxima visita a Chile para asistir a FestiGame Itaú 2023, es que pudimos hablar con el productor, sobre como fue su viaje a la Unión Soviética y sobre la recientemente estrenada película de Apple TV+, ‘Tetris’, la cual es protagonizada por el actor británico Taron Egerton y relata el viaje de Rogers para conseguir los derechos del juego.

La primera vez que estuviste frente a Tetris, ¿Qué fue lo que te hizo pensar de que se trataba de algo especial?

Lo que me hizo pensar que era especial fue el hecho de que estuve haciendo la fila en cuatro ocasiones, esperando mi turno para jugar y normalmente sólo voy a una máquina una vez porque tengo que revisar todos los juegos del Consumer Electronics Show.

¿Realmente qué tan difícil fue conseguir los derechos del juego y el viaje a la Unión Soviética?

Diría que conseguir los derechos de Tetris de la Unión Soviética, que en realidad no reconocía la propiedad intelectual, fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Fui a un país comunista. Algo así como Corea del Norte, donde las reglas eran muy extrañas. Y yo creía que estaba infringiendo la ley al hablar con los rusos, y lo estaba haciendo. Y de alguna manera me salí con la mía.

En cuanto a la película de Tetris de Apple TV+, ¿Qué tanto sucedió realmente y qué tanto es simplemente cine?

Hubo muchas cosas que realmente sucedieron y muchas fueron realmente una película. Así que tomaron dos años o un año y medio de mi vida y la redujeron a dos horas. Entonces, las cosas que tardarían una semana en ser emocionantes, ya sabes, sucedieron en diez minutos en la película. Así que tuvieron que hacer algunos trucos para conseguir la emoción. Pero el sentimiento se logró.

La industria de los videojuegos ha cambiado bastante desde la era de Tetris, ¿Cómo ves la industria actual de videojuegos?

Bueno, antes que nada, no creo que la era de Tetris haya terminado. Estamos en medio de la era Tetris. De ninguna manera ha terminado. Creo que la mayor parte de nuestro negocio aún está por delante.

Pero diría que la principal diferencia entre la forma en que la gente juega hoy y la forma en que solía jugar es que solían pagar por los juegos por adelantado. Esto es como ir al cine. Pagas dinero, luego te sientas y disfrutas de la película. Hoy te dejan ir al cine gratis y cada cinco minutos te piden 10 centavos. Así que esto se ha convertido, en mi opinión, en una forma realmente molesta de jugar un juego. Sabes, prefiero pagarte el dinero. Y por cierto, ¿Cuánto se supone que cuesta un juego en un teléfono móvil? Es el mismo precio que una taza de café. La gente es de alguna manera demasiado tacaña para gastar el dinero que gasta en comprar una taza de café, que les dura diez minutos en lugar de un juego, que les da horas de placer. Así que no entiendo muy bien por qué la gente prefiere el: “dame diez minutos, dame 10 centavos”. No lo entiendo.

En la actualidad, ¿Puede otro juego lograr lo que Tetris ha logrado?

No lo creo. La mayoría de los juegos duran, no sé, un año. Si te va bien, tal vez sean cinco o diez años. Pero cada juego tiene un principio y un final hasta ahora. Pero Tetris tiene un comienzo y todavía no puedo ver un final. Eso hace que Tetris sea intrínsecamente diferente de todos los demás juegos de computadora.

Hace un momento mencionabas que la era de Tetris aún no acaba, dado esto, ¿Qué es lo que está por venir?

Creo que Tetris se convertirá en el primer deporte electrónico verdadero con profesionales como el béisbol, el baloncesto o uno de esos grandes deportes que todavía está por delante. Entonces, como Tetris no tiene género ni cultura, puede ser un juego universal. Por lo tanto, no atrae a una sola audiencia, atrae a todos los públicos.

Próximamente estarás presente en Festigame 2023, ¿Cómo te sientes con respecto a tu visita a Chile?

Me encanta ir a Chile. Vamos, bebo vino chileno todo el tiempo y tengo amigos en Chile, así que tengo muchas ganas de visitarlos.

FestiGame Itaú 2023 se llevará a cabo el 12,13 y 14 de agosto, en Espacio Riesco, con las entradas disponibles a través del sistema Ticketplus.