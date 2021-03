Henry Cavill celebró el lanzamiento del Snyder Cut Justice League con una dedicatoria a Zack Snyder

Probablemente durante está jornada han visto más de alguna publicación de fanáticos que están celebrando el lanzamiento de la versión de Justice League de Zack Snyder. Pero aunque los tweets e historias de los seguidores del director también pueden ser llamativos, Henry Cavill acaba de realizar la que probablemente será una de las publicaciones más significativas en el marco de este esperado estreno.

A través de su cuenta de Instagram el actor que interpretó a Superman en Man of Steel y Batman vs Superman no solo celebró el lanzamiento del Snyder Cut sino que también le habló directamente a Zack Snyder, el director detrás de la nueva versión de Justice League y quien trabajó con él en todas sus incursiones como Superman hasta la fecha.

“Brindo por ti Zack ¡Felicidades! Sé que este ha sido un viaje arduo para ti, aunque seguiste luchando. No podría estar más feliz de ver tu visión de Justice League realizada. ¡Y qué película es!”, escribió el actor junto a varias fotos detrás de escenas donde aparecen Snyder, Amy Adams y notablemente no hay ningún bigote en su rostro.

Cavill debutó como Superman en 2013 y aunque durante los últimos años no han sido pocos los fanáticos que han clamado por su regreso, por ahora todo apunta a que los planes de Warner Bros para el Hombre de Acero estarían en otra dirección.